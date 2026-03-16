Michael B. Jordan, desemnat cel mai bun actor la Oscar 2026. Jessie Buckley, premiată pentru cea mai bună actriţă

Actorul Michael B. Jordan a câştigat duminică seara, 15 martie, primul său Oscar, fiind desemnat cel mai bun actor pentru dublul rol din filmul „Sinners”, iar Jessie Buckley a obţinut premiul pentru cea mai bună actriţă pentru interpretarea din drama „Hamnet”.

Actorul, în vârstă de 39 de ani, a adus un omagiu pionierilor afro-americani de la Hollywood, precum Sidney Poitier, Will Smith, Denzel Washington și Jamie Foxx, promițând că va continua să se autodepășească și mulțumind publicului pentru sprijin, scrie Agerpres.

În „Sinners”, actorul în vârstă de 39 de ani are un rol dublu, interpretând doi gemeni, veterani de război, care încearcă să deschidă un club modest în Mississippi, în timpul Marii Crize Economice, folosind bani furați.

La categoria cel mai bun actor au mai fost nominalizați Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke și Wagner Moura.



La categoria cea mai bună actriţă, irlandeza Jessie Buckley a câştigat primul său Oscar pentru rolul lui Agnes Hathaway, soţia lui William Shakespeare, în filmul „Hamnet”, în care cuplul trece prin drama pierderii fiului lor de 11 ani.

În discursul de acceptare, actriţa a remarcat că ceremonia are loc de Ziua Mamei în Regatul Unit şi a spus că gândurile ei se îndreaptă către fiica sa de opt luni.

Buckley, în vârstă de 36 de ani, s-a remarcat în 2018 cu rolul din „Wild Rose”, care i-a adus o nominalizare la premiile BAFTA Awards. De-a lungul carierei a mai jucat în filme precum "Women Talking" şi "The Lost Daughter", dar şi în serialele "Chernobyl" şi "Fargo".