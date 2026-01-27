Lukoil a solicitat guvernului rus scutiri fiscale după scăderea prețului petrolului

Cel mai mare producător privat de petrol din Rusia, Lukoil, a cerut Guvernului scutiri fiscale, după ce cotațiile țițeiului rusesc Ural au scăzut semnificativ. Acesta se tranzacționează cu un discount de aproape 50% în raport cu prețul internațional de referință, a relatat publicația rusă pro-Kremlin Izvestia, citată de Moscow Times.

Izvestia a citat o scrisoare a companiei către cabinet și Ministerul Energiei, prin care a propus modificarea mecanismului de stabilizare a prețurilor pentru a reduce povara fiscală și, eventual, a beneficia de plăți compensatorii de la bugetul federal

Mecanismul, introdus în 2008, compensează companiile petroliere când prețurile combustibililor rămân sub nivelul de referință pe plan internațional.

Pe de altă parte, companiile sunt obligate să facă plăți suplimentare către stat când prețurile combustibililor depășesc acest nivel.

Conform Izvestia, Lukoil a cerut revizuirea formulei astfel încât discountul aplicat țițeiului rusesc în scopuri fiscale să fie plafonat la 10-15 dolari per baril, față de 20 dolari per baril.

Dacă nu se fac modificări la mecanismul de stabilizare a prețurilor, în luna decembrie producătorii de țiței ar urma să plătească la buget aproximativ 13 miliarde de ruble (170 milioane de dolari).

Banca Centrală a Rusiei a anunțat recent că discountul Ural în raport cu Brent (cotația de referință pe plan global) a crescut cu șase puncte procentuale în noiembrie, la 23%.

Deși mai puțin sever decât cel înregistrat după primul val de sancțiuni occidentale, în 2022, discountul reflectă presiunile crescute asupra veniturilor Rusiei din exporturile de petrol și gaze, acestea fiind mai importantă sursă de numerar pentru Kremlin - reprezentând aproximativ o treime din totalul veniturilor la bugetul federal în ultimul deceniu.

Banca Centrală a Rusiei a informat că discountul a fost aproape de 15% în trimestrele doi și trei, ajungând la 17% în octombrie.

„Credem că extinderea discountului la prețul petrolului rusesc este un fenomen temporar, ca și în 2023”, a apreciat Alexei Zabotkin, adjunctul guvernatorului Băncii Rusiei, care a adăugat că exportatorii ruși de petrol și-au diversificat rutele de aprovizionare și s-au adaptat la „noile realități” economice, potrivit Agerpres.

Producția de petrol a Rusiei, în scădere

Statul rus a plătit companiilor petroliere 11,5 miliarde de dolari în 2024 și 23 de miliarde de dolari în 2023.

Producția de petrol a Rusiei în 2025 a fost 512 milioane de tone, în timp extracția de petrol a scăzut pentru al treilea an consecutiv, de la 516 milioane de tone în 2024, 530 milioane de tone în 2023 și 535 milioane de tone în 2022.

Atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii de combustibil au redus capacitatea de rafinare a Rusiei, în special în regiunile vestice.

Acest fapt reduce capacitatea Rusiei de a rafina și stoca petrolul și crește presiunea de a exporta rapid țiței - adesea la prețuri mai mici.

Rusia a construit o așa-numită flotă din umbră, formată din petroliere mai vechi sau neasigurate, pentru a evita sancțiunile, însă sancțiunile recente vizând aceste nave și rețelele de asigurare/comercializare aferente au crescut costurile de transport și au complicat exporturile, ducând la discounturi mai mari, în timp ce Rusia se luptă să livreze țiței către cumpărători, a scris Reuters .

În același timp, producătorii de petrol se confruntă cu scăderi abrupte ale profitului.

Profitul net al Lukoil în prima jumătate a anului 2025 a scăzut cu aproape jumătate față de anul precedent, la 3,7 miliarde de dolari.

Prețul mediu al țițeiului Ural a fost de aproximativ 39 de dolari pe baril în decembrie și a ajuns la 35-37 de dolari în ianuarie, cel mai scăzut nivel de la pandemie. La sub 40 de dolari, aproximativ jumătate din proiectele de producție de petrol ale Rusiei devin neprofitabile, au declarat surse din industrie pentru Reuters, cu pierderi de aproximativ 5 dolari pe baril.