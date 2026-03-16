Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Sinner și-a pus pe cap coroana de la Indian Wells. Rusul Medvedev, bătut în două tie-break-uri

Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a câștigat duminică noapte al 25-lea titlu al carierei, impunându-se la Indian Wells. L-a învins în finală pe rusul Daniil Medvedev (30 de ani, 10 ATP), după un meci fără break-uri.

Sinner a pus mâna pe un trofeu important FOTO EPA

Italianul s-a impus după aproape două ore cu scorul 7-6 (6), 7-6 (4), revenind uimitor în setul al doilea în tie-break (de la 0-4). Sinner a avut două mingi de break, ambele salvate de Medvedev, care n-a avut însă nicio șansă să-i „fure” serviciul adversarului. Este prima victorie a sportivului din Tirolul de Sud la California Masters 1000. 

La ceremonia de premiere, Sinner a spus: „Sunt un mare fan al Formulei 1 și este fantastic să am un pilot foarte tânăr care duce Italia în vârf. Este o zi grozavă pentru țara noastră. Mulțumesc, Kimi”. S-a referit la succesul pilotului italian Andrea Kimi Antonelli (19 ani) la Shanghai.

Medvedev reușise să-l învingă în semifinale pe spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), punând capăt seriei sale de 14 victorii de la începutul anului.

La feminin s-a impus bielorusa Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-6 (6) în finală cu kazaha Elena Rybakina (26 de ani, 2 WTA).

Caravana tenisului mondial se mută la Miami, unde au început deja meciurile din calificări.

