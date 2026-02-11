search
Miercuri, 11 Februarie 2026
De ce a scăzut eficiența apărării antiaeriene a Ucrainei. Explicațiile unui expert

Război în Ucraina
Publicat:

Surse militare interne atribuie parțial eficiența scăzută a apărării aeriene ucrainene unei perioade insuficiente de pregătire a noilor recruți, relatează Euromaidan Press.

Soldați ucraineni la antrenamente FOTO epa-efe
Soldați ucraineni la antrenamente FOTO epa-efe

Institutul pentru Știință și Securitate Internațională indică o scădere a ratei de interceptare ucrainene, de la 96,58% în ianuarie 2025, la 82,7% în decembrie, în timp ce atacurile rusești cu drone și rachete s-au dublat.

Printre factorii care contribuie la acest declin al capacității de apărare antiaeriene se numără perfecționarea tacticii și îmbunătățirilor aduse dronelor de către Rusia în timp ce Ucraina se confruntă cu un deficit  de echipamente și personal. Dar un aspect crucial, adesea neglijat, este reprezentat de insuficiența pregătirii.

Într-un interviu acordat publicației ucrainene Militarnyi, Taras Chmut, veteran ucrainean și șef al fondului Come Back Alive, a explicat că perioada scurtă alocată instruirii afectează capacitatea personalului mobilizat de a stăpâni utilizarea sistemelor de apărare aeriană.

„Dacă nu știi cum funcționează, trebuie să fii instruit în mod corespunzător. Dacă pregătirea necesită 10 zile și ai două, vei fi antrenat așa și așa”, a subliniat Chmut, adăugând că Indiferent de performanța sa teoretică, echipamentul își pierde eficacitatea dacă operatorii nu înțeleg pe deplin cum funcționează acesta în condiții reale.

„În condiții ideale, produsul se ridică la nivelul specificațiilor sale tehnice. Dar trebuie să ții cont realitate - de oamenii din spate - și să nu faci un produs care este bun doar atunci când este în mâini bune”, a continuat Chmut.

„Nu mai există mâini pricepute. Asta e. Ori proiectezi pentru realitate, ori nu proiectezi deloc.” 

Un sergent major superior din armata ucraineană, care a servit în cadrul unei unități de apărare aeriană și a instruit soldați, a confirmat, pentru Euromaidan Press, că mulți militari, indiferent de rolul deținut, au parte de doar două săptămâni de antrenament, o perioadă insuficientă pentru a putea face față condițiilor reale de pe câmpul de luptă.

„Nu poți face asta în două săptămâni”, a concluzionat acesta.

Atacurile Rusiei s-au intensificat, în timp ce interceptările ucrainene au înregistrat o scădere

Conform datelor Institutului pentru Știință și Securitate Internațională, lansările de drone Shahed operate de Rusia au pornit de la un număr de 2.629 în ianuarie, au atins un vârf de 6.297 în iulie, și au scăzut treptat la 5.131 în decembrie.

Concomitent, s-a observat o creștere a procentului de lovituri reușite și o scădere a ratei de interceptare. Institutul a consemnat 90 de lovituri reușite în ianuarie, comparativ cu 886 în decembrie. Din aprilie, procentul de interceptare al Ucrainei nu a depășit 80%.

Aceste tendințe pot fi atribuite unor factori multipli, incluzând optimizarea tacticilor rusești, epuizarea stocurilor limitate de muniție antiaeriană ale Ucrainei, creșterea vitezei dronelor și utilizarea de momeli. Intensificarea atacurilor în proximitatea liniei frontului a permis, de asemenea, timpi de zbor reduși și o planificare mai eficientă a traiectoriilor.

Rusia a implementat sisteme de navigație superioare, rezistente la războiul electronic ucrainean, și a integrat camere și modemuri pentru ajustarea în timp real a traiectoriilor și a manevrelor de evitare.

Utilizarea sistemului Starlink pe drone a reprezentat o componentă a acestei evoluții. Ca răspuns, Ministerul Apărării al Ucrainei colaborează cu SpaceX pentru a dezactiva conturile Starlink neautorizate care operează pe teritoriul său, perturbând astfel comunicațiile rusești și forțând inamicul să caute soluții alternative.

Rezultate sub așteptări

Y. Chmut a declarat pentru Militarnyi că această deficiență devine evidentă în timpul testelor de armament.

O echipă de specialiști trimisă de producător, cu experiență îndelungată în domeniu, reușește să țintească cu precizie maximă. Ulterior, o echipă medie a forțelor armate, compusă din personal mobilizat recent din diverse profesii civile, este solicitată să repete procedura. Din cauza timpului lung de reacție, a cunoștințelor insuficiente, a lipsei de experiență și a altor factori, rezultatele sunt inferioare, chiar dacă testul se desfășoară în același poligon, în aceeași zi, cu același echipament și aceeași țintă, a explicat el.

Rusia

