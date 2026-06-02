Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
Soluția ieftină găsită de armata SUA de a doborî drone fără a folosi rachete de milioane de dolari: Ce este sistemul MADIS

Armata Statelor Unite testează noi metode de combatere a dronelor, încercând să rezolve una dintre cele mai mari provocări ale războiului modern: cum pot fi doborâte drone ieftine fără utilizarea unor rachete care costă sute de mii sau chiar milioane de dolari.

Cum încearcă armata americană să evite rachetele de milioane de dolari
SUA testează o armă mai ieftină împotriva dronelor. FOTO: Shutterstock

Potrivit unei analize publicate de Wall Street Journal, pușcașii marini americani mizează pe sistemul MADIS (Marine Air Defense Integrated System), o platformă mobilă de apărare antiaeriană concepută special pentru detectarea și distrugerea dronelor.

Cum funcționează sistemul MADIS

Sistemul este alcătuit din două vehicule blindate JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), care au înlocuit celebrele Humvee din armata americană.

Primul vehicul este echipat cu un radar performant capabil să detecteze dronele de la distanță, în timp ce al doilea transportă lansatoare de rachete Stinger. Ambele vehicule sunt dotate cu sisteme de război electronic, tunuri automate și mitraliere.

Scopul este de a oferi militarilor mai multe opțiuni pentru neutralizarea amenințărilor aeriene, în funcție de tipul țintei și de costurile implicate.

De ce sunt dronele o problemă

În ultimii ani, dronele au devenit unele dintre cele mai eficiente și mai ieftine arme de pe câmpul de luptă.

Dronele iraniene Shahed, folosite atât în Orientul Mijlociu, cât și de Rusia în războiul din Ucraina, costă aproximativ 30.000 de dolari fiecare. Dronele comerciale de tip quadcopter pot costa chiar și între 1.500 și 5.000 de dolari.

În schimb, o rachetă aer-aer AIM-120 utilizată de armata americană poate ajunge la un cost de aproximativ 1 milion de dolari, iar o rachetă Stinger costă în jur de 430.000 de dolari.

Această diferență uriașă de costuri a determinat armatele occidentale să caute soluții mai eficiente și mai economice.

Muniție de 10.000 de dolari în locul rachetelor de sute de mii

Unul dintre avantajele principale ale sistemului MADIS este utilizarea unei muniții speciale care explodează în apropierea țintei, fără a fi necesară o lovire directă.

Chiar dacă pentru distrugerea unei drone pot fi necesare mai multe rafale trase de tunul automat, costul total al muniției utilizate este estimat la aproximativ 10.000 de dolari, mult sub prețul unei rachete Stinger.

De asemenea, sistemul poate utiliza mijloace de război electronic pentru a bruia sau prelua controlul dronelor inamice, reducând și mai mult necesitatea folosirii armamentului scump.

Exercițiu militar în Filipine

Capabilitățile MADIS au fost testate recent în cadrul unui exercițiu militar desfășurat în Filipine, unde pușcașii marini americani au exersat detectarea și neutralizarea dronelor în condiții apropiate de cele reale.

În timpul exercițiului, militarii au reușit să doboare drone atât cu tunurile automate, cât și cu rachete Stinger.

„Am ratat câteva rafale, dar, la urma urmei, a ajuns în apă”, a declarat sergentul american Noah Konie după neutralizarea unei drone cu ajutorul tunurilor automate.

Acesta a explicat că varietatea mare de drone existente pe câmpul de luptă obligă armata să fie pregătită pentru orice scenariu.

„Sunt așa de multe tipuri de drone, încât nu știi exact cu ce o să te lupți. Speri că informațiile pe care le ai sunt corecte, dar pleci la luptă cu tot ce ai la dispoziție”, a spus militarul american.

Pregătiri pentru un posibil conflict în Asia

Mobilitatea sistemului MADIS este considerată esențială pentru strategia Corpului Pușcașilor Marini ai SUA, care se pregătește pentru eventuale operațiuni în regiunea Indo-Pacifică.

Oficialii americani consideră că astfel de sisteme vor juca un rol important într-un eventual conflict în jurul Taiwanului sau în Marea Chinei de Sud, unde dronele, războiul electronic și atacurile de precizie sunt considerate amenințări majore.

Experiența războiului din Ucraina și a conflictelor din Orientul Mijlociu a demonstrat că dronele ieftine pot provoca pagube semnificative unor echipamente militare extrem de costisitoare, determinând armatele să regândească modul în care își construiesc sistemele de apărare.

