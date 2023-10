Alegerile locale din Republica Moldova, rampă de lansare pentru partidele finanțate de la Kremlin | ANALIZĂ

Alegerile locale care vor avea loc pe 5 noiembrie în Republica Moldova pot fi o rampă de lansare a unor partide mici, finanțate de la Kremlin, pentru a prelua ulterior puterea legislativă în țara vecină, spun analiștii politici moldoveni contactați de „Adevărul”. La Primăria Chișinău, câștigarea unui nou mandat de către Ion Ceban ar însemna posibilitatea ca formațiunea acestuia să ajungă în Parlament, afirmă specialiștii.

Multe dintre partidele care au propus candidați la alegerile locale din Chișinău sunt susținute de politicienii fugari Vlad Plahotniuc și Ilan Șor, în spatele cărora stă Kremlinul, iar aceste formațiuni, precum Șansă, Renaștere sau PDCM consideră scrutinul drept o pistă de lansare pentru următoarele alegeri: cele prezidențiale din 2024 și cele parlamentare din 2025, afirmă analiștii politici din Republica Moldova consultați de „Adevărul”.

,,Sunt foarte multe partide politice noi sau care s-au relansat. Este o competiție mare atât pe dreapta, cât și pe stânga spectrului politic, respectiv aceste partide în devenire utilizează această oportunitate pentru a se face mai cunoscute, pentru o nouă experiență, toate speră să ia un rezultat cât mai mare și, de exemplu, cele din spectrul proeuropean, în acest fel, să devină o alternativă viabilă pentru partidul de guvernare, pentru alegătorii pro europeni. Același lucru se întâmplă pe partea stângă sau prorusă spectrului politic, deci Ilan Șor, Vlad Plahotniuc au investit în diferite partide, Federația Rusă susținându-i, și utilizează această campanie pentru a le face mai cunoscute”, a declarat expertul politic Valeriu Pașa.

,,Primăria municipiului Chișinău tot timpul a fost cea mai prestigioasă și renumită țintă electorală pentru mai mulți politicieni din Republica Moldova, pentru partide politice, și anume de la cursa din municipiul Chișinău o serie de persoane au devenit lideri naționali, și și-au creat proiecte politice proprii, în mod special, acest lucru se referă la candidații electorali ai partidelor de dreapta. Și nu trebuie să mergem departe, ne putem aduce aminte cazurile lui Dorin Chirtoacă sau al aceluiași Vlad Filat, care, de fapt, a pornit cariera politică pe cont propriu, înscriindu-se într-o cursă pentru municipiul Chișinău, dar și actualul primar general, la sigur, tot putem spune că și-a început cariera politică pe cont propriu de când a devenit primar al municipiului Chișinău”, a spus expertul politic Ion Tăbîrță.

Totodată, formațiunile proruse mai participă la scrutin pentru a ajunge alături de membrii Mișcarea Alternativă Națională (MAN), formațiunea fondată anul trecut de Ion Ceban, în calitate de consilieri în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), organul executiv al urbei, asigurând în acest fel majoritatea, susține Valeriu Pașa: ,,Să nu uităm miza Consiliului Municipal Chișinău, pentru că, în special, la Moscova se înțelege că primarul Ceban are șanse să câștige Primăria pentru un nou mandat și în felul acesta să întărească poziția forțelor proruse, însă nu prea are șanse să asigure de unul singur o majoritate în Consiliul Municipal, din acest motiv participă în aceste alegeri și socialiștii, și partidul Șansă, partidul Renaștere, partidul Dezvoltării și Concilierii Moldovei (PDCM) care reprezintă interesele Rusiei”.

Interdicție pentru critică

Deși Rusia are mai mulți candidați la alegerile din Chișinău, aceasta mizează, totuși, pe victoria lui Ion Ceban, ajutându-l să ajungă pentru a doua oară în fotoliul de edil prin diverse metode, inclusiv interzicând socialistului Igor Dodon să candideze, iar formațiunilor proruse să-l critice pe acesta, menționează Pașa: ,,Toți au candidați, însă ei, pur și simplu, nu-l ating pe Ion Ceban, deci nu o să găsiți nicio înregistrare cu vreo critică serioasă, așa Dodon mai scapă niște lucruri printre dinți, dar și pe acelea nu o să le vedeți trecute în ziarele de partid, în discursul candidatului PSRM la dezbaterile electorale. Uitați-vă la ideologul-șef al PSRM, Bogdan Țîrdea, deci în mod evident are interdicție de-l critica pe Ion Ceban or ar putea să o facă mult mai vehement. La fel, la partidele controlate de Șor nu o să vedeți critici serioase la adresa lui Ceban. Rusia i-a pavat calea spre realegerea lui Ceban prin toate metodele care au stat la dispoziție, dar Kremlinul speră să preia controlul și-n Bălți, dar și-n mai multe localități, iar în cazul Chișinăului, miza nu este atât Chișinăul cât promovarea lui Ion Ceban, care poate să devină un punct de atracție pentru alegătorii centriști sau chiar și pentru unii alegători pro europeni. Vedem că el a îmbrățișat un discurs aparent pro Uniunea Europeană, ceea ce-l califică în mod normal calul Troian, adică cel ce este trimis în misiune să aducă voturi de la oponenții politicii Federației Ruse”.

Expertul Ion Tăbîrță susține că Federația Rusă nu se implică prea mult în Capitală, mizând pe faptul că Ion Ceban, ex-membru al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), care se declară acum proeuropean, este favoritul și oricum va câștiga: ,,Și atunci nu are rost să dea motive mediatice pentru a face conexiune că Ion Ceban ar fi el omul Moscovei. Și-n al doilea rând, pentru că o implicare masivă, pentru el trebuie și anumite resurse financiare or aceste resurse financiare mai degrabă trebuie să meargă în altă parte. În plus, sunt destul de serios restricționate de către instituțiile statului din Republica Moldova. El (n.r-Ion Ceban) spune că este proeuropean, dar el, de fapt, nu este nici un politician de stânga ca și Dodon sau același Voronin, el a fost o persoană care s-a orientat politic, a fost destul de oportunist în anumite situații și acum vrea să joace în continuare această carte”.

Primăria Chișinău, rampă de lansare în Parlament

Iar dacă Chișinăul va ajunge din nou să fie condus de Ion Ceban, atunci șansele ca Rusia să controleze majoritatea parlamentară după alegerile din anul 2025 sunt tot mai mari, iar țara vecină să nu fie condusă de forțe proeuropene, ci de cele oligarhice și pr ruse, fiind ținută într-un spațiu geopolitic gri și tot mai departe de Uniunea Europeană, explică specialiștii. ,,Ion Ceban va intra instantaneu în campania pentru următoarele alegeri, nu neapărat va participa la alegeri prezidențiale, dar miza Federației Ruse și a alianței pe care a construit-o Federația Rusă împreună cu Șor și Plahotniuc este să acumuleze o majoritate în următorul Parlament, iar pe Ceban nu-l interesează soarta Chișinăului, dar pe el îl interesează partidul, să-l aducă în Parlament cu cât mai multe voturi și să poată asigura o majoritate împreună cu PSRM, comuniștii și partidele lui Șor, asta se va întâmpla”, punctează Valeriu Pașa.

,,Acum, pentru dreapta europeană este important ca să aibă loc cel de-al doilea tur pentru că anumite sondaje sociologice arată că domnul Ceban va câștiga din primul tur. Și-n al doilea rând, candidatul pro european, în aparență poate fi Lilian Carp, să utilizeze electoratul, dar să mobilizeze, inclusiv electoratul unionist pentru că domnul Carp are și această imagine de politician unionist și de ce nu să se producă surpriza pentru că totuși structura electorală din municipiul Chișinău este predominată de dreapta pro europeană și unionistră”, conchide Ion Tăbîrță.

Printre cei înscriși în cursa pentru Chișinău se numără Lilian Carp, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea de guvernământ din Republica Moldova. Diana Caraman este candidata PCRM-ului, Adrian Albu este candidatul PSRM, iar Vasile Bolea al formațiunii Renaștere.

Alegerile locale atât din capitală, cât și din întreaga țară vecină vor avea loc în data de 5 noiembrie.