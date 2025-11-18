Schimbări la vârful MAI: Nicușor Dan a semnat decretul pentru plecarea subsecretarului Geani-Cătălin Nica din minister

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 18 noiembrie 2025, decretul prin care chestorul de poliție Nica Geani-Cătălin își încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne, începând cu data de 1 decembrie 2025, potrivit site-ului Preşedinţiei.

Această decizie marchează încheierea unei cariere de peste doi ani în cadrul conducerii ministerului, perioadă în care Geani-Cătălin Nica a ocupat mai multe funcții de rang înalt.

Geani-Cătălin Nica a fost comisar-șef de poliție și a avut responsabilități importante în cadrul MAI, fiind numit secretar general adjunct și, ulterior, subsecretar de stat în octombrie 2024. Din această poziţie, el a fost implicat în coordonarea activităților administrative și strategice ale ministerului, precum și în gestionarea proiectelor de cooperare internațională și a resurselor instituției.