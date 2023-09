Scandal politic la Chișinău după ce un pretor a fost demis

Vlad Melnic, care în ultimii patru ani a fost pretor al sectorului Râșcani al Chișinăului, susține că a fost demis pe nedrept, sugerând că ar fi din cauza că nu a aderat la MAN, partidul primarului Ion Ceban.

În cadrul ședinței de luni dimineață, primarul Ion Ceban a anunțat că sectorul Râșcani are un nou pretor, fiind vorba de Mihai Furculița care până acum a deținut funcția de secretar al Preturii Râșcani.

„Astăzi în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău , am prezentat noul pretor al sectorului Rîșcani, Mihail Furculiță. Am discutat în această dimineață cu domnul Furculiță și am solicitat ca în sector să fie ordine și să fie lichidate toate restanțele, în scurt timp. Mihail Furculiță, a fost secretarul Preturii Rîșcani, a activat în Pretură și cunoaște lucrul și situația în sector. Am solicitat colegilor să muncească în continuare, pentru binele locuitorilor”, a spus Ion Ceban.

Câteva ore mai târziu, Vlad Melnic, cel care a condus până acum instituția, a reacționat, afirmând că a aflat din presă că a fost scos din această funcție.

,,Cu nedumerire și neînțelegere am aflat din presă că Ion Ceban a decis să mă demită. Fără a respecta legea. Fără o discuție simplă, respectuoasă cu mine, cel puțin pe care am meritat-o și ce era corect de făcut în raport cu echipa și oamenii. Fără cuvinte simple „mulțumesc pentru muncă”. Acest lucru, desigur, necesită înțelepciune și demnitate. O astfel de comportare este inacceptabilă.

Despre pașii juridici și de altă natură voi anunța mai târziu”, a scris acesta.

Totodată, acesta susține că în ultima jumătate de an i s-a cerut să adere la Mișcarea Alternativa Națională (MAN), partidul creat de Ion Ceabn.

,,Dar, înțeleg, că am luat o decizie corectă să nu scriu cerere în MAN. Căci anume asta este exact ceea ce mi sa cerut pe parcursul ultimelor șase luni. Aprecierea și evaluarea trebuie să fie pentru dedicare și muncă, dar nu pentru un carnet de partid. Mulțumesc echipei noastre prietenoase, consilierilor municipali, angajaților Preturii și Primăriei, agenților economici și oamenilor neindeferenți cu care am fost și vom continua să fim apropiați. Realizarea a sute de proiecte – în sectorul Râșcani și în Chișinău – este meritul dumneavoastră! Dragi colegi și prieteni, vă mulțumesc! Sunt mândru de voi! Rămân încă multe de făcut, mergem înainte!”, a menționat acesta prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, nu a venit cu o reacție. Între timp, aspiră pentru al doilea mandat nu pe listele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, așa cum a făcut-o prima dată, ci pe cele a formațiunii sale, Mișcarea Alternativă Națională fondată anul trecut și care ar beneficia de susținere din partea consilierilor politici trimiși de FSB-ul rusesc și acuzați de spionaj în Republica Moldova. Schema a fost făcută publică de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău.

Ion Ceban a venit cu o reacție după briefingul de presă susținut de șeful SIS și după informațiile publicate mai târziu de presă, negând cele relatate.

,,Solicităm excluderea Partidului ”Mișcarea Alternativa Națională” din așa-zisele investigații și tot felul de presupuneri anunțate anterior și de fostul premier și vicepremier care au fost atacați în instanță pentru declarații nefondate și calomnioase. Amintim, MAN nu are tangențe cu informațiile tirajate intenționat și concertat în presă, iar despre acest lucru am informat toate instituțiile internaționale”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.