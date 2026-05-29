O fostă jurnalistă a televiziunii de stat de la Moscova rupe tăcerea despre propaganda Kremlinului: „Trebuia să-l prezentăm pe Putin drept salvatorul Rusiei”

Marina Ovsiannikova, fosta jurnalistă a postului rus de stat Channel One, devenită cunoscută în întreaga lume după ce a protestat în direct împotriva războiului din Ucraina, afirmă că regimul lui Vladimir Putin se menține prin propagandă și frică, iar o schimbare de putere este puțin probabil să vină din partea populației.

Într-un interviu acordat publicației britanice The Telegraph, Ovsiannikova, care trăiește în exil în Franța după ce a fugit din Rusia, a declarat că majoritatea rușilor sunt captivi într-un sistem informațional controlat de Kremlin și se tem să conteste puterea.

„Cred că acest regim se bazează pe două lucruri: propagandă puternică și frică”, a spus ea.

Fosta jurnalistă consideră că protestele de stradă nu reprezintă un pericol real pentru liderul de la Kremlin.

„Nu mă aștept la proteste din partea oamenilor obișnuiți. Le este foarte frică. Dacă va veni o schimbare, probabil că va fi rezultatul unei conspirații a elitelor împotriva lui Putin”, a declarat Ovsiannikova.

Aproape două decenii în televiziunea de stat

În vârstă de 47 de ani, Marina Ovsiannikova a lucrat timp de 19 ani la Channel One, principalul post de televiziune controlat de statul rus.

Ea susține că transformarea instituției într-un instrument de propagandă s-a produs treptat, pe măsură ce controlul Kremlinului asupra presei s-a consolidat.

„Când am venit la Channel One era un post de televiziune absolut obișnuit. Difuzam știri din întreaga lume. Dar, pas cu pas, regulile s-au schimbat și tot mai multe subiecte au devenit interzise”, a mărturisit aceasta.

Potrivit fostei jurnaliste, spre finalul activității sale, redacția nu mai putea prezenta informații favorabile despre Occident.

„Nu puteam spune nimic pozitiv despre Europa, Europa de Vest sau Statele Unite și trebuia să-l prezentăm pe Putin drept salvatorul Rusiei. Dacă ceva mergea prost, aveam o singură regulă: Putin este bun, iar oficialii sunt de vină”, a afirmat ea.

Ovsiannikova recunoaște că a înțeles de mulți ani natura sistemului în care lucra, însă a ales să rămână. „Am înțeles perfect asta poate în ultimii 15 ani. Dar jucam după regulile lui Putin pentru că nu puteam găsi alt loc de muncă în Rusia”, a spus ea.

Protestul care a făcut înconjurul lumii

Pe 14 martie 2022, la câteva săptămâni după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, Ovsiannikova a intrat în direct în timpul principalului jurnal de știri al Channel One și a afișat o pancartă împotriva războiului.

Mesajul conținea textul „No war”, iar în limba rusă scria: „Opriți războiul. Nu credeți propaganda. Aici sunteți mințiți. Rușii sunt împotriva războiului”.

În paralel, jurnalista a publicat un mesaj video în care condamna invazia și își exprima regretul pentru rolul pe care l-a avut în sistemul mediatic controlat de Kremlin.

„Mi-e rușine că am permis ca minciuni să fie difuzate pe ecranele televizoarelor. Mi-e rușine că am permis ca oamenii să fie transformați în zombi”, declara atunci aceasta.

Gestul său a atras atenția întregii lumi și a fost salutat de lideri occidentali și de opozanți ai regimului Putin. Ulterior, autoritățile ruse au deschis dosare împotriva sa, iar în 2023 a fost condamnată în lipsă la opt ani și jumătate de închisoare pentru „răspândirea de informații false despre armata rusă”.

Ovsiannikova spune că mulți cetățeni ruși continuă să creadă că perioada Putin este preferabilă haosului economic și politic din anii '90.

„Propaganda în Rusia funcționează extrem de eficient și toți rușii trăiesc acum într-o uriașă bulă informațională”, a afirmat ea.

În opinia sa, sprijinul pentru războiul din Ucraina este alimentat atât de controlul informației, cât și de teama de represalii.

„Ofițerii FSB, poliția, sunt peste tot. Dacă doar ridici mâna, viața ta va fi distrusă imediat. Îți pierzi locul de muncă, îți pierzi familia și apoi trebuie să emigrezi”, a declarat fosta jurnalistă.

În aceste condiții, spune ea, cea mai mare amenințare la adresa lui Vladimir Putin nu vine din stradă, ci din interiorul sistemului de putere construit în jurul său.

„Am o singură speranță și aceea este o conspirație a elitelor împotriva lui Putin”, a adăugat Marina Ovsiannikova.