Gambitul lui Putin. În propunerea înaintată SUA, liderul de la Kremlin s-ar angaja să nu atace Europa

Liderul rus Vladimir Putin i-a transmis lui Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, că Rusia va opri acțiunile militare din Ucraina în schimbul unor concesii teritoriale substanțiale din partea Kievului și al recunoașterii internaționale a teritoriilor ocupate, a relatat The Wall Street Journal, citat de Ukrainska Pravda.

Surse citate de publicația americană au declarat că Putin i-a spus lui Witkoff că ar fi dispus să accepte un armistițiu total cu condiția ca Ucraina să își retragă forțele de pe întreg teritoriul regiunii Donețk. În acest caz, Rusia ar controla regiunile Donețk și Lugansk (asupra căreia revendică un control total), precum și Crimeea, anexată în 2014, pe care Moscova cere să o recunoască drept teritoriu al său.

Oficialii europeni și ucraineni, care au fost informați săptămâna aceasta de Trump și Witkoff în cadrul unei serii de convorbiri telefonice, au exprimat îngrijorări serioase în legătură cu această propunere, considerând că Kremlinul nu își asumă de fapt niciun angajament consistent în afară de încetarea ostilităților. Aceștia au spus că se tem că Putin folosește această propunere drept mișcare tactică pentru a evita noi sancțiuni și tarife dure din partea SUA, fără nicio intenție reală de a pune capăt războiului.

Ce propune Rusia

Doi oficiali europeni au dezvăluit că Witkoff le-a prezentat propunerea Rusiei, constând într-un armistițiu două etape. Prima ar presupune ca Ucraina să-și retragă trupele din Donețk, iar linia de contact ar fi astfel înghețată. Apoi, în a doua etapă, Putin și Trump vor conveni asupra unui plan de pace final, care va fi ulterior coordonat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Trump a recunoscut că inițiativa lui Putin nu reprezintă realmente un progres, dar că este totuși suficient de ofertantă pentru a demara pregătirile pentru un summit bilateral. Între timp, data a fost stabilită oficial: cei doi lideri se vor întâlni în Alaska pe 15 august.

De partea cealaltă, Zelenski a subliniat în repetate rânduri că este dispus să poarte discuții despre probleme teritoriale doar după ce Rusia ar accepta un armistițiu complet și necondiționat.

Propunerea lui Putin nu a abordat garanțiile de securitate pentru Ucraina sau aspirațiile acesteia de aderare la NATO. În schimb, președintele rus a făcut următoarea ofertă: guvernul rus ar adopta o lege prin care Rusia s-ar angaja să nu atace Ucraina sau Europa. Propunerea a fost întâmpinată de țările europene cu un scepticism profund.

„Gambitul lui Putin părea să fi fost gândit parțial pentru a intensifica presiunea internă asupra lui Zelenski, dat fiind că mulți ucraineni își doresc sfârșitul războiului, dar se opun în același timp cedării unor porțiuni întinse de teritoriu. Propunerea ar putea fi acum menită să transfere presiunea asupra Kievului pentru a negocia un acord și a ajuta astfel Moscova să evite noile sancțiuni americane.”