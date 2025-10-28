Pe rețelele sociale circulă videoclipuri false generate cu AI despre uraganul Melissa, inclusiv rechini în ape revărsate, care induc în eroare utilizatorii.

Pe rețelele de socializare circulă numeroase videoclipuri realizate cu ajutorul inteligenței artificiale care pretind că ar fi filmate în timpul uraganului Melissa, fenomen ce afectează în prezent Jamaica. Printre acestea se numără clipuri generate artificial care arată rechini înotând în apele revărsate, precum și o înregistrare falsă ce pare să surprindă ochiul furtunii filmat dintr-un avion comercial, notează BBC.

Multe dintre aceste materiale au etichete care indică faptul că sunt realizate cu ajutorul AI, însă unele nu sunt clar marcate și induc în eroare o parte dintre utilizatorii rețelelor sociale. Echipele de monitorizare urmăresc și imaginile reale provenite din Caraibe, întrucât uraganul de proporții cauzează distrugeri semnificative în comunitățile din Jamaica și din regiune.

Un element central al videoclipurilor false legate de uraganul Melissa este apariția presupuselor imagini cu rechini care ar fi pătruns în zone populate, odată cu apele revărsate.

Sursa: X / World War 3

Pentru observatorii fenomenului de dezinformare, aceste secvențe trezesc un puternic sentiment de deja-vu. Motive similare circulă de cel puțin 14 ani, încă de la uraganul Irene, când mai multe publicații au fost induse în eroare de o imagine falsă ce arăta un rechin înotând pe o stradă inundată din Puerto Rico.

Era o perioadă premergătoare apariției instrumentelor AI, iar fotografia fusese realizată prin combinarea a două imagini fără legătură între ele, mai notează jurnaliștii BBC.

De atunci, „rechinul de uragan” reapare constant online la fiecare fenomen meteo major, devenind mai degrabă un meme decât o încercare deliberată de manipulare.

Într-un articol BBC din 2014, jurnalista americană Rose Eveleth avertiza că orice imagine care prezintă un uragan însoțit de un rechin este, cel mai probabil, falsă.

Imaginile par însă să capteze atenția publicului. Unele dintre cele mai populare imagini generate cu ajutorul AI despre uraganul Melissa includ rechini.

Într-un clip fals, două înotătoare pot fi observate în apele revărsate care se îndreaptă rapid spre o comunitate de coastă. Într-un altul, doi rechini par să înoate într-o piscină, în timp ce o voce speriată se plânge că și-a lăsat „șlapii” în apă.

Până în prezent, aceste videoclipuri au adunat aproape un milion de vizualizări.