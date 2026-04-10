Video Vicepreședintele american JD Vance avertizează Iranul înaintea negocierilor din Pakistan: „Să nu încerce să se joace cu SUA”

JD Vance spune că „așteaptă cu nerăbdare negocierile” cu Iranul, care urmează să aibă loc în Pakistan în weekend.

Aflat la bordul Air Force Two, vicepreședintele SUA JD Vance spune că va colabora cu Iranul dacă acesta acționează cu „bună credință” - dar avertizează că, dacă „încearcă să ne păcălească”, SUA nu vor fi receptive, scrie BBC.

Delegația iraniană nu a ajuns încă la Islamabad, unde există un număr crescut de puncte de control și paramilitari pe străzi.

Anterior, un oficial de rang înalt a declarat pentru BBC că Libanul va participa la discuții separate săptămâna viitoare, cu Israelul, doar dacă există un armistițiu în prealabil.

A existat confuzie cu privire la faptul dacă armistițiul de două săptămâni dintre SUA și Iran acoperă Libanul, mediatorul Pakistan spunând că acoperă acest lucru, în timp ce atât SUA, cât și Israel au spus că nu.

Între timp, Donald Trump acuză Iranul că face o „treabă foarte proastă” în gestionarea strâmtorii Ormuz, spunând că „nu este acordul pe care îl avem”.

Vance va fi în centrul atenției în acest weekend, conducând delegația americană la discuțiile dintre SUA și Iran de la Islamabad. Negocierile au loc după ce ambele părți au convenit asupra unui armistițiu temporar de două săptămâni.

Vance se confruntă cu un echilibrism dificil în încercarea de a asigura o încetare permanentă a războiului, care să-i satisfacă pe Trump, Teheran, Israel și aliații Americii.

Vicepreședintele se va confrunta, de asemenea, cu presiuni pentru a realiza ceva ce susținătorii anti-intervenționiști ai lui Trump - și ai lui Vance -, din partea partidului Maga, consideră o victorie.

Vance a declarat, la plecarea sa de la Washington vineri dimineață, că Trump i-a oferit echipei americane „câteva linii directoare destul de clare” pentru discuții.