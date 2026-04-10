Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
Video Vicepreședintele american JD Vance avertizează Iranul înaintea negocierilor din Pakistan: „Să nu încerce să se joace cu SUA”

JD Vance spune că „așteaptă cu nerăbdare negocierile” cu Iranul, care urmează să aibă loc în Pakistan în weekend.

JD Vance, vicepreședinte SUA FOTO: AFP
Aflat la bordul Air Force Two, vicepreședintele SUA JD Vance spune că va colabora cu Iranul dacă acesta acționează cu „bună credință” - dar avertizează că, dacă „încearcă să ne păcălească”, SUA nu vor fi receptive, scrie BBC.

Delegația iraniană nu a ajuns încă la Islamabad, unde există un număr crescut de puncte de control și paramilitari pe străzi.

Anterior, un oficial de rang înalt a declarat pentru BBC că Libanul va participa la discuții separate săptămâna viitoare, cu Israelul, doar dacă există un armistițiu în prealabil.

A existat confuzie cu privire la faptul dacă armistițiul de două săptămâni dintre SUA și Iran acoperă Libanul, mediatorul Pakistan spunând că acoperă acest lucru, în timp ce atât SUA, cât și Israel au spus că nu.

Între timp, Donald Trump acuză Iranul că face o „treabă foarte proastă” în gestionarea strâmtorii Ormuz, spunând că „nu este acordul pe care îl avem”.

Vance va fi în centrul atenției în acest weekend, conducând delegația americană la discuțiile dintre SUA și Iran de la Islamabad. Negocierile au loc după ce ambele părți au convenit asupra unui armistițiu temporar de două săptămâni.

Vance se confruntă cu un echilibrism dificil în încercarea de a asigura o încetare permanentă a războiului, care să-i satisfacă pe Trump, Teheran, Israel și aliații Americii.

Vicepreședintele se va confrunta, de asemenea, cu presiuni pentru a realiza ceva ce susținătorii anti-intervenționiști ai lui Trump - și ai lui Vance -, din partea partidului Maga, consideră o victorie.

Vance a declarat, la plecarea sa de la Washington vineri dimineață, că Trump i-a oferit echipei americane „câteva linii directoare destul de clare” pentru discuții.

Top articole

De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care SUA au fost prinse 12 ani și în care riscă să cadă din nou
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care un apartament cu o singură cameră costă doar 6.000 euro în aprilie 2026
gandul.ro
image
Război pe prețul biletelor de transport în comun. STB cere majorarea la 5 lei
mediafax.ro
image
Concert pe Arena Naţională la câteva ore după ce sicriul lui Mircea Lucescu a părăsit stadionul! Ce eveniment are loc. Update
fanatik.ro
image
Cine s-a mai uitat la TV în prima lună a războiului din Iran? Antena 3 CNN, Digi24 și B1 TV au crescut, dar vremea a bătut televiziunile
libertatea.ro
image
„S-a simțit rău și a pierdut kilograme”. Jurnalistul care i-a luat ultimul interviu lui Mircea Lucescu povestește culisele întâlnirii
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
digisport.ro
image
Nimeni nu câștigă, dar toată lumea plătește: cum s-a transformat războiul SUA-Iran într-un eșec major
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Unde s-a aşternut "zăpada mieilor", cu două zile înainte de Paşte. Ce surpriză aduce prognoza meteo
observatornews.ro
image
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
cancan.ro
image
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
newsweek.ro
image
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
prosport.ro
image
Cât îți crește factura la curent în perioada Paștelui dacă folosești cuptorul electric. Calcul în funcție de consum
playtech.ro
image
România, printre aliații preferați ai lui Donald Trump? Avantaj real sau risc ascuns. „Dacă apele din jur devin tulburi, situația se agravează”
fanatik.ro
image
Război între maimuțe: imagini cu cea mai mare comunitate de cimpanzei din lume care se autodistruge într-un conflict fără precedent. „Atacurile sunt coordonate și extrem de brutale”
ziare.com
image
Turcii au văzut ce a făcut Șumudică la sicriul lui Mircea Lucescu: "Așa ceva n-ați mai văzut"
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
La taifas cu sfinții și poeții în Iran
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Singurul mall din București deschis de Paște în 2026. Unde mergem când ne plictisim de ouă, drob și pască
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cum arată Gabriela Cristea după ce a slăbit 30 de kilograme. Vedeta s-a fotografiat în costum de baie
click.ro
image
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
click.ro
image
S-ar căsători Ana Morodan? Ce ar trebui să îndeplinească un bărbat pentru a-l accepta în viața ei: „Să nu fie bou”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
