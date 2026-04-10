Islamabad, câmpul de bătălie diplomatic: negocierile SUA-Pakistan-Iran și paralela ucraineană

Când președintele Donald Trump a anunțat marți seară, 8 aprilie 2026, un armistițiu cu Iranul, piețele financiare au răsuflat ușurate aproape imediat. Indicele Dow a sărit cu peste 1.300 de puncte, iar prețurile petrolului au înregistrat cea mai mare scădere zilnică din 2020. Lumea părea să fi evitat, cel puțin temporar, o escaladare catastrofală în Orientul Mijlociu. Dar euforia a durat puțin. În mai puțin de 24 de ore, fisurile erau deja vizibile, iar ceea ce urma să fie primul tur de negocieri la Islamabad se contura ca unul dintre cele mai complexe și riscante exerciții diplomatice din istoria recentă. Armistițiul a fost mijlocit de Pakistan cu câteva ore înainte de termenul-limită autoimpus de Trump, care amenințase cu un atac menit să pună capăt „civilizației" iraniene.

Decizia de a accepta oferta pakistaneză a venit brusc, după săptămâni de retorică maximalistă din partea Washingtonului și după cinci săptămâni de război în care SUA și Israel au devastat o mare parte din infrastructura militară și nucleară iraniană. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis, zeci de comandanți de rang înalt au fost eliminați, iar 80% din apărarea aeriană a Iranului a fost distrusă, potrivit declarațiilor generalului Dan Caine, șeful Statului Major Întrunit american. Și totuși, regimul a supraviețuit. Iar acum, cele două părți urmau să se întâlnească la Islamabad, cu diferențe fundamentale nesoluționate și cu un ceas care ticăia.

Pakistanul ca mediator: abilitate, ambiguitate și interese proprii

Alegerea Pakistanului ca mediator nu a fost întâmplătoare. Islamabadul are o calitate rară în geopolitica contemporană: relații funcționale cu aproape toți actorii-cheie implicați — Statele Unite, Iranul, China, Turcia, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Această rețea de contacte l-a transformat în singurul actor care putea sta la aceeași masă cu toți fără a fi perceput ca partizan al uneia dintre tabere.

Diplomații pakistanezi au inițiat procesul de mediere cu o inițiativă comună cu China, publicată pe 31 martie 2026, intitulată „Pentru Restabilirea Păcii și Stabilității în Golf." Documentul stabilise o agendă simplă în trei puncte: încetarea ostilităților, deschiderea negocierilor și, crucial, „securitatea rutelor maritime" — adică redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Această inițiativă fusese discutată, potrivit oficialilor americani, în cadrul unui apel telefonic din 16 martie între Trump și președintele chinez Xi Jinping — semn că marile puteri lucrau în paralel la o ieșire din criză, chiar dacă public pozițiile lor divergeau. Pakistanul a completat această abordare multilaterală cu un efort propriu în cinci puncte, al cărui limbaj privind Strâmtoarea Hormuz coincidea cu cel american: restaurarea „tranzitului normal cât mai curând posibil", fără puncte de control ale Gărzilor Revoluționare și fără taxe de trecere. Turcia contribuise deja prin vizita ministrului de externe Hakan Fidan la Islamabad, unde se întâlnise cu diplomați din Pakistan, Arabia Saudită și Egipt pentru consultări privind dezescaladarea.

Cu toate acestea, stilul diplomatic pakistanez vine cu o particularitate bine cunoscută în cancelariile occidentale: abilitatea de a menține ambiguitatea constructivă la un nivel pe care mulți o consideră descurajantă. Experții au notat că mesajele dintre Washington și Teheran, care în mod normal durau două-trei ore, se prelungeau acum la 24-36 de ore — parțial din cauza haosului din interiorul Iranului postbelic, parțial din cauza naturii labirintice a medierii pakistaneze. „Islamabadul privește diplomația mai degrabă ca pe un bal mascat decât ca pe un tango în doi", a observat un analist citat de Washington Post.

Această ambiguitate a produs primul moment de criză. La câteva ore după anunțul armistițiului, Consiliul Național de Securitate al Iranului a publicat o declarație triumfalistă, celebrând „înfrângerea incontestabilă, istorică și zdrobitoare" a Statelor Unite. Mai mult, documentul iranian susținea că Trump acceptase o serie de concesii masive — retragerea completă a forțelor militare americane din Orientul Mijlociu, recunoașterea dreptului Iranului la îmbogățirea uraniului și controlul iranian asupra Strâmtorii Hormuz. Washingtonul a respins toate aceste afirmații ca „fictive", dar daunele erau deja făcute: publicul iranian, aliații regionali și piețele financiare primiseră versiuni complet diferite ale aceluiași acord.

Pozițiile de negociere: o prăpastie aproape de netrecut

Delegația americană condusă de vicepreședintele J.D. Vance — alături de Jared Kushner și trimisul special Steve Witkoff — va fi sâmbătă 11 aprilie la Islamabad (așa știm la ora actuală) cu un mandat clar formulat de Trump: îmbogățire nucleară zero, redeschiderea necondiționată a Strâmtorii Hormuz și eliminarea capacității Iranului de a-și reface arsenalul militar. Rapoartele inițiale afirmau că negocierile ar urma să aibă loc vineri, 10 aprilie, și că Vance s-ar putea să nu participe din motive de securitate. Casa Albă a confirmat însă că va conduce delegația în persoană, declarând că are deplină încredere în Secret Service pentru securitatea vicepreședintelui și a întregii echipe de negociere. Iranul este considerat a prefera ca Vance să conducă negocierile în numele SUA, acuzând că Witkoff și Kushner au denaturat pozițiile Teheranului.

The Times of Israel Autoritățile pakistaneze au intensificat măsurile de securitate în capitală, desfășurând sute de polițiști și forțe paramilitare suplimentare înaintea negocierilor. Au fost plasate containere de transport pe drumurile principale care duc spre Zona Roșie a orașului. Containerele de transport sunt cutii metalice standardizate, folosite în mod normal pentru transportul mărfurilor pe nave, camioane sau trenuri. În domeniul securității, ele sunt utilizate ca bariere fizice improvizate pentru a bloca sau controla accesul în zone sensibile— cartierul diplomatic — pentru a securiza perimetrul negocierilor dintre SUA și Iran. Sunt preferate deoarece sunt foarte grele, ușor de mobilizat în număr mare și oferă protecție eficientă împotriva vehiculelor-capcană sau a intruziunilor. Această soluție a fost folosită frecvent în orașe precum Belfast, Kabul sau Baghdad, precum și la summituri internaționale precum NATO și G7.

Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt descrisese propunerea iraniană primită de Washington ca oferind „o bază viabilă pentru negocieri" și ca fiind „mai rezonabilă și complet diferită" față de cererile anterioare iraniene, pe care le caracterizase drept „aruncate la gunoi." Realitatea de pe teren era însă mai complicată. Președintele parlamentului iranian Ghalibaf — desemnat să reprezinte Iranul la Islamabad — publicase o declarație în care insista că trei clauze ale unui „cadru agreat" fuseseră deja încălcate, inclusiv cea privind oprirea atacurilor israeliene asupra Hezbollah din Liban.

Poziția iraniană, consistent susținută de-a lungul mai multor ani, cuprindea cereri pe care nicio administrație americană nu le putea accepta: retragerea completă a trupelor SUA din Orientul Mijlociu, recunoașterea dreptului suveran al Iranului la îmbogățirea uraniului, reparații integrale pentru daunele de război și controlul militar iranian asupra Strâmtorii Hormuz. Experții în probleme iraniene erau unanimi în scepticism. Robert Malley, fostul trimis special al lui Biden pentru Iran, a caracterizat negocierile ca pornind „pe fundamente foarte șubrede", adăugând că era „greu de știut nu doar încotro te îndrepți de aici, ci și unde te afli de la bun început." Suzanne Maloney de la Brookings Institution a prezis că va fi „un armistițiu foarte dezordonat și imperfect", exprimând totuși speranța că ambele părți vor testa cel puțin ce este posibil la masa negocierilor. Cel mai complex dosar rămânea cel nuclear. Iranul acumulase, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, stocuri de uraniu îmbogățit la 60% puritate — aproape de pragul necesar fabricării unei bombe — de zeci de ori mai mari decât permitea acordul din 2015. Aproximativ 450 de kilograme de uraniu înalt îmbogățit se credea că se aflau îngropate sub dărâmăturile loviturilor aeriene, dar localizarea și securizarea lor exactă rămânea incertă. Trump sugerase că „praful nuclear" al Iranului putea fi monitorizat de la distanță, dar experți precum R. Nicholas Burns — veteran al negocierilor cu Iranul din perioada Bush — au avertizat că această abordare era periculoasă și că asigurarea accesului la materialul nuclear trebuia să fie prioritatea absolută. Burns atrăgea atenția și asupra unui deficit structural al delegației americane: absența diplomaților de carieră cu expertiză în Iran și cunoașterea limbii farsi.

„Faptul că acești diplomați seniori au fost excluși din negocierile conduse de Witkoff cu ministrul de externe iranian înainte de război a fost o malpraxis diplomatică", a spus el categoric. „Diplomații noștri de carieră care vorbesc fluent farsi și înțeleg comportamentul de negociere al iranienilor reprezintă o forță ascunsă a SUA" — o forță pe care administrația alegea să nu o folosească.

Reacțiile interne: Congresul, opinia publică și presiunile asupra lui Trump

Dacă pe plan extern Trump se confrunta cu un Iran recalcitrant, pe plan intern imaginea nu era mai simplă. Armistițiul a fost întâmpinat cu reacții împărțite în Congres, unde lideri influenți din ambele partide au exprimat îngrijorări serioase. Senatori republicani apropiați de tabăra „șoimilor" față de Iran au avertizat că orice acord care nu elimina complet programul nuclear iranian sau care lăsa Gărzile Revoluționare cu un rol în Strâmtoarea Hormuz ar fi o capitulare deghizată. Influentul prezentator de radio Mark Levin, care are acces direct la Trump, a criticat vehement armistițiul, numindu-l prematur și periculos. Un oficial de la Casa Albă a recunoscut că Trump putea ceda presiunii dacă vocile critice nu erau contrabalansate de personalități proeminente sceptice față de război, precum fostul prezentator Fox News Tucker Carlson.

Democrații, la rândul lor, atacau din direcția opusă: nu că Trump negociase prea mult, ci că pornise un război ilegal fără o strategie clară de ieșire, fără consultarea Congresului și fără implicarea aliaților NATO. Senatori democrați solicitau audieri privind legalitatea operațiunii militare și condiționau orice aprobare de fonduri pentru efortul diplomatic de garantii privind supravegherea congresională a negocierilor.

Opinia publică americană era, de altfel, îngrijorătoare pentru administrație. Sondajele arătau o scădere semnificativă a sprijinului pentru război în rândul alegătorilor independenți și chiar al unor segmente din baza republicană, mai ales după ce prețurile la benzină crescuseră substanțial ca urmare a blocării Strâmtorii Hormuz. Cu alegerile intermediare de toamnă în perspectivă, echipa politică a lui Trump era acutizat conștientă că un conflict prelungit fără rezultate clare putea deveni o povară electorală serioasă.

Paralela ucraineană: lecții dintr-un alt conflict nerezolvat

Negocierile de la Islamabad invitau în mod inevitabil comparații cu cel mai lung și mai costisitor dosar diplomatic al momentului: conflictul din Ucraina. Paralelele sunt atât revelatoare, cât și — în unele privințe — înșelătoare. Ca și în cazul Ucrainei, negocierile cu Iranul au loc în umbra unui conflict activ, cu un armistițiu fragil care nu reflectă neapărat realitățile de pe câmpul de luptă. Ca și în cazul Ucrainei, există un decalaj fundamental între ceea ce fiecare parte declară public și ceea ce ar putea accepta în privat. Și ca și în cazul Ucrainei, există un actor terț — Rusia acolo, Israelul aici — ale cărui interese nu coincid neapărat cu cele ale principalului aliat american și care poate sabota orice acord de conveniență.

Dar diferențele sunt la fel de semnificative. În Ucraina, Washingtonul apăra un principiu — integritatea teritorială a unui stat suveran atacat — și negocia dintr-o poziție în care partenerul său, Kievul, purta efectiv greutatea militară. În Iran, SUA este inițiator al conflictului, fapt care complica semnificativ poziția morală și juridică americană în negocieri și alimenta reticența aliată europeană. Administrația Trump a abordat ambele conflicte cu o filozofie similară: presiune maximă urmată de oferta unui acord rapid, fără răbdarea pentru negocieri tehnice laborioase. În cazul Ucrainei, această abordare s-a manifestat prin presiuni asupra Kievului de a accepta concesii teritoriale și prin relaxarea sancțiunilor asupra Rusiei — o decizie care, după cum a observat analistul Ian Bond de la Centre for European Reform, a consolidat involuntar poziția Moscovei și a îngreunat presiunea europeană pentru oprirea războiului.

În cazul Iranului, aceeași logică a dus la acceptarea unui armistițiu ale cărui condiții sunt contestate și al cărui text nu a fost făcut public. Există și o paralelă structurală îngrijorătoare: în ambele cazuri, negocierile sunt conduse de echipe fără expertiză tehnică profundă în dosarele respective. Kushner și Witkoff nu sunt experți în securitate nucleară, după cum nici echipa care a negociat cu Rusia nu era formată din specialiști în drept internațional sau în geografia conflictelor din Donbas. Burns a articulat această critică explicit în contextul iranian, dar ea se aplică deopotrivă la Kiev: diplomația de înaltă performanță în dosare tehnice complexe necesită expertiză, nu doar relații personale. Diferența crucială rămâne, totuși, miza nucleară. Ucraina nu deține arme nucleare și nu aspiră să le obțină. Iranul se află la câțiva pași tehnici de capacitatea de a produce o bombă — poate câteva luni, potrivit unor estimări ale serviciilor de informații occidentale. Această realitate transformă negocierile de la Islamabad într-un exercițiu cu consecințe existențiale pe care negocierile privind Ucraina, oricât de grave, nu le ating.

Scenariile posibile și perspectivele

Analiștii conturau, la momentul deschiderii negocierilor, trei scenarii principale.

Primul, cel mai optimist, era un acord limitat în doi pași: redeschiderea imediată a Strâmtorii Hormuz în schimbul unor relaxări selective de sancțiuni, urmată de negocieri separate și prelungite pe dosarul nuclear. Acest scenariu, preferat de Malley și de alți experți, ar oferi ambelor părți o victorie tangibilă pe termen scurt, fără a rezolva problemele fundamentale.

Al doilea scenariu era prelungirea negocierilor dincolo de cele două săptămâni ale armistițiului, cu succesive extensii fragile care mențin o pace instabilă fără un acord real — o situație similară cu negocierile de la Minsk în cazul Ucrainei, care au oferit o fațadă diplomatică în timp ce fiecare parte se pregătea pentru runda următoare.

Al treilea scenariu, cel mai sumbru, era colapsul negocierilor, fie din cauza unui incident militar — un atac israelian asupra Libanului care să provoace retragerea iraniană, fie din cauza incompatibilității fundamentale a pozițiilor. Într-un astfel de caz, Trump avertizase că „Operațiunea Furia Epică, Partea a II-a" era gata să înceapă, cu Secretarul Apărării Pete Hegseth confirmând că trupele americane erau „pregătite să reia operațiunile la un moment's notice."

Ceea ce era clar, privind ansamblul, este că Islamabadul nu va putea rezolva în două zile probleme acumulate în decenii. Strâmtoarea Hormuz ar putea fi redeschisă. Uraniul iranian nu va putea fi „rezolvat" printr-un acord de weekend. Iar un regim care tocmai supraviețuise celui mai devastator atac din istoria sa și care proclama public victoria nu este un interlocutor gata de capitulare. Lecția pe care o oferă deopotrivă dosarul iranian și cel ucrainean este simplă și dureroasă: războaiele sunt mai ușor de început decât de terminat, iar diplomația în umbra conflictului activ produce de obicei acorduri incomplete care amână, nu rezolvă, cauzele profunde ale conflictului. Islamabadul poate fi un început. Nu poate fi un final.

Post Scriptum: Statele Unite au confirmat pe 8 aprilie că Iranul a transmis o propunere „nouă” și „modificată”, menită să relanseze negocierile bilaterale după săptămâni de confruntare militară. Președintele american Donald Trump a calificat documentul drept „o bază viabilă” pentru discuții — un semnal rar de deschidere într-un conflict dominat până recent de retorică maximalistă. În forma sa inițială, propunerea iraniană — publicată de presa de la Teheran — a fost departe de un compromis. Documentul includea cereri extinse: garanții de securitate împotriva unor viitoare lovituri, recunoașterea dreptului la îmbogățirea uraniului, ridicarea tuturor sancțiunilor americane și controlul asupra Strâmtoarea Hormuz. În plus, Teheranul solicita retragerea forțelor americane din regiune, plata unor reparații de război și un armistițiu generalizat care să includă inclusiv frontul din Liban. Între timp, semnalele din culise indică o ajustare de poziție. Surse citate de The Wall Street Journal susțin că Iranul a renunțat la unele dintre cele mai sensibile cerințe, inclusiv cele legate de retragerea completă a trupelor americane și de compensațiile financiare. Concesiile ar viza și dosarul nuclear, sugerând o tentativă de a crea spațiu real pentru negociere. Totuși, diferențele de fond rămân. Cel mai vizibil blocaj este disputa privind extinderea armistițiului. Washingtonul respinge includerea Libanului în acord, în timp ce Teheranul insistă că orice înțelegere trebuie să acopere toate fronturile regionale. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a complicat și mai mult ecuația, declarând că loviturile israeliene asupra Libanului fac negocierile „lipsite de sens”. În paralel, liderul legislativ Mohammad Bagher Ghalibaf a reafirmat că dosarul libanez nu este negociabil. În acest context, propunerea revizuită pare mai degrabă un test politic decât un plan de pace consolidat. Iranul încearcă să verifice disponibilitatea Washingtonului pentru compromis, în timp ce SUA evaluează cât de departe este dispus Teheranul să meargă fără a-și compromite pozițiile strategice. Negocierile, dacă vor începe pe această bază, nu vor fi despre soluții rapide, ci despre gestionarea unui echilibru instabil. Pentru moment, documentul iranian nu marchează un progres decisiv — ci doar începutul unei etape în care fiecare concesie va fi negociată la limită.