search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Mandat de arestare internațional emis pe numele fostului președinte sirian Bashar al-Assad

0
0
Publicat:

Autoritățile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului președinte Bashar al-Assad, aflat în prezent în Rusia, după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie anul trecut în urma unei ofensive a rebelilor islamiști conduși de actualul președinte Ahmed al-Sharaa, a anunțat sâmbătă un judecător, citat de agenția SANA și preluat de DPA. Assad va fi dat în urmărire internațională prin Interpol.

Fostul președinte al Siriei, Bashar al-Assad. FOTO: EPA-EFE
Fostul președinte al Siriei, Bashar al-Assad. FOTO: EPA-EFE

Mandatul, emis în lipsă, vizează acuzații de crime cu premeditare și tortură cauzatoare de moarte în legătură cu represiunea din 2011 din orașul Daraa, când mișcarea pro-democrație „Primăvara Arabă” a declanșat revolte populare în Siria.

Conflictul s-a transformat rapid într-un război civil sângeros, soldat cu sute de mii de victime și milioane de refugiați, iar mii de deținuți au fost torturați sau uciși, conform avocaților pentru drepturile omului.

După înlăturarea lui al-Assad, noua conducere a lui Ahmed al-Sharaa încearcă să promoveze o imagine moderată și să respecte drepturile omului, în timp ce caută sprijin internațional pentru reconstrucția țării.

Autoritățile siriene au început să normalizeze relațiile cu Rusia, în ciuda sprijinului militar oferit anterior regimului Assad, iar miniștrii Externelor și Apărării au efectuat vizite la Moscova.

În februarie, președintele Ahmed al-Sharaa a discutat telefonic cu Vladimir Putin, convenind să continue dialogul pentru cooperare bilaterală, fără a stabili însă viitorul bazelor militare rusești din Siria. Rusia l-a invitat pe șeful statului sirian să participe în octombrie la summitul Rusia – Liga Arabă.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
digi24.ro
image
O tânără de 24 de ani a aflat că are cancer de colon în stadiul 3 după ce a ignorat un simptom banal
stirileprotv.ro
image
Delta Dunării, FALIMENTATĂ de Bolojan! Strigăt disperat: „Nu m-am întors acasă ca să mă alungi înapoi!”
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul
fanatik.ro
image
Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani
libertatea.ro
image
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
digi24.ro
image
Modelul care a avut o relație cu Yamal rupe tăcerea: „Agentul are un calendar de fete pentru el”
gsp.ro
image
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
observatornews.ro
image
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni
playtech.ro
image
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a surprins pe toată lumea
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
Ce telefoane se strică cel mai repede: Samsung sau iPhone?
playtech.ro
image
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
wowbiz.ro
image
Ultimul mesaj postat de Ioana Popescu înainte să moară subit. Îi era adresat lui Gigi Becali!
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii, anunț privind banii de pensii şi salarii: Întotdeauna vor fi
mediaflux.ro
image
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
A murit Ioana Popescu! Primele declarații ale iubitului său: „Nu are pe nimeni”! Când urmează să ridice trupul neînsuflețit de la morgă
click.ro
image
Serialul genial de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. Are o poveste captivantă și a fascinat toți românii: Shameless US
click.ro
image
Filmul din 2014 care a ajuns în topul preferințelor de pe Netflix. Impresionează printr-o distribuție plină de actori celebri
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
back view woman astral wallpaper jpg
Horoscop bilunar 26 septembrie – 9 octombrie: Soarele și Luna Nouă în Balanță aduc echilibru și noi începuturi
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
A murit Ioana Popescu! Primele declarații ale iubitului său: „Nu are pe nimeni”! Când urmează să ridice trupul neînsuflețit de la morgă

OK! Magazine

image
Pippa și Kate Middleton, din surori inseparabile, în rivale distante. Toamna se numără neînțelegerile în familie

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate