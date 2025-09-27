Mandat de arestare internațional emis pe numele fostului președinte sirian Bashar al-Assad

Autoritățile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului președinte Bashar al-Assad, aflat în prezent în Rusia, după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie anul trecut în urma unei ofensive a rebelilor islamiști conduși de actualul președinte Ahmed al-Sharaa, a anunțat sâmbătă un judecător, citat de agenția SANA și preluat de DPA. Assad va fi dat în urmărire internațională prin Interpol.

Mandatul, emis în lipsă, vizează acuzații de crime cu premeditare și tortură cauzatoare de moarte în legătură cu represiunea din 2011 din orașul Daraa, când mișcarea pro-democrație „Primăvara Arabă” a declanșat revolte populare în Siria.

Conflictul s-a transformat rapid într-un război civil sângeros, soldat cu sute de mii de victime și milioane de refugiați, iar mii de deținuți au fost torturați sau uciși, conform avocaților pentru drepturile omului.

După înlăturarea lui al-Assad, noua conducere a lui Ahmed al-Sharaa încearcă să promoveze o imagine moderată și să respecte drepturile omului, în timp ce caută sprijin internațional pentru reconstrucția țării.

Autoritățile siriene au început să normalizeze relațiile cu Rusia, în ciuda sprijinului militar oferit anterior regimului Assad, iar miniștrii Externelor și Apărării au efectuat vizite la Moscova.

În februarie, președintele Ahmed al-Sharaa a discutat telefonic cu Vladimir Putin, convenind să continue dialogul pentru cooperare bilaterală, fără a stabili însă viitorul bazelor militare rusești din Siria. Rusia l-a invitat pe șeful statului sirian să participe în octombrie la summitul Rusia – Liga Arabă.