Tentativă de asasinat asupra protejatului lui Putin, Bashar al-Assad, la Moscova: fostul lider sirian, spitalizat

Bashar al-Assad, fostul președinte sirian aflat sub protecția Kremlinului și a președintelui Vladimir Putin, a fost vizat într-o posibilă tentativă de otrăvire, conform rapoartelor Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR). Sursele indică faptul că Assad a fost spitalizat la periferia Moscovei, însă starea sa este acum stabilă.

Potrivit SOHR, doar fratele său, Maher Assad, și fostul secretar general pentru afaceri prezidențiale, Mansour Azzam, au rămas alături de el în permanență.

Identitatea celor care au orchestrat atacul rămâne necunoscută, iar motivele exacte ale tentativei nu au fost clarificate, deși unii activiști pentru drepturile omului consideră că scopul ar fi fost de a pune Kremlinul într-o poziție delicată.

Tentativa de asasinat readuce în prim-plan implicarea Rusiei în Siria. Moscova a intervenit militar în războiul sirian în 2015, salvând regimul Assad, dar prețul a fost uriaș: aproape 7.000 de civili, dintre care peste 2.000 copii, au fost uciși de bombardamentele rusești până în 2024, potrivit ONG-urilor.

Potrivit dialog, sirienii cer Moscovei să recunoască crimele sale de război, să își ceară scuze, să îl extrădeze pe Assad în instanță și să despăgubească victimele războiului.

Experții subliniază că otrăvirile din Rusia fac parte de mult timp din peisajul politic, de la Litvinenko și Skripal până la Alexei Navalnîi. Potrivit acestora, încercarea de a-l elimina pe Assad, chiar dacă nu a avut succes, contribuie simbolic la acest tipar, iar Kremlinul se află din nou în umbra suspiciunilor internaționale.

Mandat de arestare internațional emis pe numele fostului președinte sirian Bashar al-Assad

Reamtim că autoritățile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului președinte Bashar al-Assad, aflat în prezent în Rusia, după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie anul trecut în urma unei ofensive a rebelilor islamiști conduși de actualul președinte Ahmed al-Sharaa.

Mandatul, emis în lipsă, vizează acuzații de crime cu premeditare și tortură cauzatoare de moarte în legătură cu represiunea din 2011 din orașul Daraa, când mișcarea pro-democrație „Primăvara Arabă” a declanșat revolte populare în Siria.

Conflictul s-a transformat rapid într-un război civil sângeros, soldat cu sute de mii de victime și milioane de refugiați, iar mii de deținuți au fost torturați sau uciși, conform avocaților pentru drepturile omului.

După înlăturarea lui al-Assad, noua conducere a lui Ahmed al-Sharaa încearcă să promoveze o imagine moderată și să respecte drepturile omului, în timp ce caută sprijin internațional pentru reconstrucția țării.