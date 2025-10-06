Detaliile otrăvirii fostului președinte sirian Bashar al-Assad, care a ajuns în „stare critică” într-un spital de lângă Moscova

Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, aflat în exil în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere de către jihadiști în decembrie, a fost internat pe 20 septembrie într-un spital din apropiere de Moscova, într-o „stare critică, la terapie intensivă”, conform Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), citat de Le Figaro.

O sursă rusă a declarat pentru SOHR că al-Assad nu a fost victima „unei simple intoxicații alimentare, ci a unei otrăviri”. După nouă zile de convalescență, fostul lider sirian a fost externat și se află într-o stare stabilă.

„Doar fratele său, Maher al-Assad, a fost autorizat să-l viziteze în timpul spitalizării, și fostul secretar însărcinat cu afaceri prezidențiale Mansour Azzam”, precizează SOHR.

Potrivit sursei, Bashar al-Assad a fost otrăvit în vila sa de lângă Moscova, extrem de securizată de autoritățile ruse. Spitalul în care a fost internat, catalogat drept foarte privat, permite accesul doar personalităților din cadrul securității, armatei și Guvernului rus.

SOHR mai arată că tentativa de otrăvire a fost planificată de un fost ofițer sirian și că autoritățile ruse „nu au nimic de a face cu asta”. Observatorul susține că incidentul ar fi putut fi orchestrat pentru a discredita Kremlinul, „incapabil să protejeze” locuitorii.

„Doar cel care a comis actul știe dacă obiectivul era eliminarea lui al-Assad sau punerea Guvernului rus într-o situație jenantă”, a explicat SOHR.

În prezent, Bashar al-Assad se află în vila sa, înconjurat de escortă și de mai multe personalități de încredere, sub o protecție și mai strictă. Aceasta nu este prima tentativă de acest fel împotriva fostului lider sirian, care a condus Siria timp de 24 de ani.

În ianuarie, tabloidul britanic The Sun relata o tentativă de asasinat în urma căreia acesta s-ar fi aflat „în dificultate de a respira”, deși informația nu a fost confirmată oficial.