Elveția îngheață activele lui Maduro și ale asociaților săi

Elveția a anunțat luni că a blocat activele din această țară ale președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și ale asociaților săi, în urma capturării sale de către SUA, într-o operațune spectaculoasă a trupelor americane la Caracas, relatează New York Post.

„La 5 ianuarie 2026, Consiliul Federal a decis să înghețe, cu efect imediat, orice active deținute în Elveția de Nicolás Maduro și alte persoane asociate cu acesta”, a transmis Departamentul Federal Elvețian pentru Afaceri Externe (FDFA).

Decizia, care va rămâne în vigoare pe o perioadă de patru ani, are scopul să împiedice un eventual transfer de active, pe fondul îngrijorărilor că fondurile au fost dobândite ilegal de un regim care se confruntă cu acuzații de corupție pe scară largă, potrivit agenției.

Măsura nu se aplică membrilor actualului guvern, iar Reuters a relatat că ordinul va afecta 37 de persoane.

În cazul în care procedurile judiciare împotriva lui Maduro „vor scoate la inveală că fondurile au fost dobândite ilicit, Elveția va depune eforturi să le utilizeze în beneficiul poporului venezuelean”, se arată în comunicatul DFAE.

Consiliul a adăugat că înghețarea activelor se face în temeiul sancțiunilor existente împotriva Venezuelei, impuse în 2018 în temeiul Legii privind embargoul și care prevede restricții privind resursele economice, călătoriile și anumite bunuri.

Potrivit FDFA, decizia nu a fost luată pe baza capturării lui Maduro sau a legitimității înlăturării sale de la putere, ci pe fondul îngrijorărilor că țara sa de origine sau alții ar putea iniția ulterior acțiuni legale pentru a recupera activele potențial dobândite ilegal.

„Motivele care au stat la baza căderii puterii a lui Maduro nu joacă un rol decisiv în înghețarea activelor”, a declarat Consiliul Federal într-un comunicat.

„Nici problema dacă pierderea puterii a avut loc în mod legal sau cu încălcarea dreptului internaționa. Factorul decisiv este că a avut loc o pierdere a puterii și că este posibil ca țara de origine să inițieze proceduri legale în viitor cu privire la activele dobândite ilicit.”

Înghețarea activelor este menită să fie o „măsură de precauție” menită să le păstreze în țară în vederea unor potențiale proceduri viitoare, potrivit autorităților elvețiene.

Autoritățile au adăugat că guvernul monitorizează îndeaproape situația și solicită o dezescaladare pașnică a situației.

„Situația este volatilă și mai multe scenarii sunt posibile în următoarele zile și săptămâni”, a transmis DFAE. „Elveția monitorizează îndeaproape situația din Venezuela. A cerut dezescaladarea, reținere și respectarea dreptului internațional, inclusiv interzicerea utilizării forței și principiul respectării integrității teritoriale. De asemenea, Elveția și-a oferit în repetate rânduri bunele oficii tuturor părților pentru a găsi o soluție pașnică la situație.”