search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Elveția îngheață activele lui Maduro și ale asociaților săi

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Elveția a anunțat luni că a blocat activele din această țară ale președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și ale asociaților săi, în urma capturării sale de către SUA, într-o operațune spectaculoasă a trupelor americane la Caracas, relatează New York Post.

image

„La 5 ianuarie 2026, Consiliul Federal a decis să înghețe, cu efect imediat, orice active deținute în Elveția de Nicolás Maduro și alte persoane asociate cu acesta”, a transmis Departamentul Federal Elvețian pentru Afaceri Externe (FDFA). 

Decizia, care va rămâne în vigoare pe o perioadă de patru ani, are scopul să împiedice un eventual transfer de active, pe fondul îngrijorărilor că fondurile au fost dobândite ilegal de un regim care se confruntă cu acuzații de corupție pe scară largă, potrivit agenției.

Măsura nu se aplică membrilor actualului guvern, iar Reuters a relatat că ordinul va afecta 37 de persoane.

În cazul în care procedurile judiciare împotriva lui Maduro „vor scoate la inveală că fondurile au fost dobândite ilicit, Elveția va depune eforturi să le utilizeze în beneficiul poporului venezuelean”, se arată în comunicatul DFAE.

Consiliul a adăugat că înghețarea activelor se face în temeiul sancțiunilor existente împotriva Venezuelei, impuse în 2018 în temeiul Legii privind embargoul și care prevede restricții privind resursele economice, călătoriile și anumite bunuri.

Potrivit FDFA, decizia nu a fost luată pe baza capturării lui Maduro sau a legitimității înlăturării sale de la putere, ci pe fondul îngrijorărilor că țara sa de origine sau alții ar putea iniția ulterior acțiuni legale pentru a recupera activele potențial dobândite ilegal. 

„Motivele care au stat la baza căderii puterii a lui Maduro nu joacă un rol decisiv în înghețarea activelor”, a declarat Consiliul Federal într-un comunicat.

„Nici problema dacă pierderea puterii a avut loc în mod legal sau cu încălcarea dreptului internaționa. Factorul decisiv este că a avut loc o pierdere a puterii și că este posibil ca țara de origine să inițieze proceduri legale în viitor cu privire la activele dobândite ilicit.”

Înghețarea activelor este menită să fie o „măsură de precauție” menită să le păstreze în țară în vederea unor potențiale proceduri viitoare, potrivit autorităților elvețiene. 

Autoritățile au adăugat că guvernul monitorizează îndeaproape situația și solicită o dezescaladare pașnică a situației.

„Situația este volatilă și mai multe scenarii sunt posibile în următoarele zile și săptămâni”, a transmis DFAE. „Elveția monitorizează îndeaproape situația din Venezuela. A cerut dezescaladarea, reținere și respectarea dreptului internațional, inclusiv interzicerea utilizării forței și principiul respectării integrității teritoriale. De asemenea, Elveția și-a oferit în repetate rânduri bunele oficii tuturor părților pentru a găsi o soluție pașnică la situație.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
digi24.ro
image
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Rugăciune puternică de Bobotează. Îndeplinește cele mai profunde dorințe dacă o rostim
gandul.ro
image
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate de pe malul mării
mediafax.ro
image
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
fanatik.ro
image
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
libertatea.ro
image
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Un medic stomatolog de 35 de ani a fost găsit mort în cabinetul lui din Călărași. S-a deschis dosar penal de moarte suspectă
antena3.ro
image
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Verificarea RCA online în 2026: cum afli rapid dacă o mașină are polița valabilă
playtech.ro
image
Oțelul Galați și-a vândut atacantul în Polonia. Sumă de transfer surprinzătoare. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
kanald.ro
image
Când lași pe cineva grăbit să treacă în față, ai 6 semne rare pe care puțini le observă
playtech.ro
image
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
wowbiz.ro
image
Se ÎNCHID școlile! Autoritățile din aceste zone au decis să pună lacătul pe ușă! Ninsori abundente, stratul de zăpadă ajunge la 30 cm, şi ger de crapă pietrele
romaniatv.net
image
Atenție, un nou tip de escrocherie în România! ”Curierul fantomă” te curăță de bani
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor
click.ro
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
click.ro
image
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor

OK! Magazine

image
2026 se va simți ca o doză triplă de espresso! Catapultați în altă realitate, trăim vremuri ca în 1989

Click! Pentru femei

image
Céline Dion, noua senzație de pe TikTok! Ce-a convins-o să-și facă cont? „A venit timpul pentru...”

Click! Sănătate

image
5 suplimente de evitat dacă ai tensiune arterială mare