„Va deveni mormântul mercenarilor lui Trump”. Iranul amenință SUA cu blocarea coridorului strategic din Caucaz

Iranul va opri înființarea unui coridor de tranzit sprijinit de SUA în Caucazul de Sud chiar și fără ajutorul Moscovei, deoarece acesta ar pune în pericol securitatea regională și ar modifica harta geopolitică, a declarat sâmbătă Ali Akbar Velayati, consilier principal al liderului suprem iranian, citat de Iran International.

„Domnul Trump vede Caucazul ca pe o proprietate imobiliară de închiriat pentru 99 de ani”, a spus Velayati, referindu-se la ruta inclusă în acordul de pace dintre Armenia și Azerbaidjan intermediat de SUA, anunțat vineri.

„Această trecere nu va deveni o poartă pentru mercenarii lui Trump — va deveni mormântul lor”, a afirmat el, calificând ideea drept „imposibilă” și „trădare politică” menită să submineze integritatea teritorială a Armeniei.

El a subliniat că Iranul s-a „opus întotdeauna” așa-numitului coridor Zangezur, afirmând că acesta ar modifica frontierele, ar fragmenta Armenia și ar limita accesul regional al Iranului. Velayati a amintit că, atunci când Turcia și Azerbaidjan au promovat anterior planul, Iranul a desfășurat mai multe exerciții militare la frontiera sa de nord-vest pentru a semnala disponibilitatea de a-l bloca.

Acord intermediat de SUA, semnat la Washington

Declarațiile lui Velayati au venit la o zi după ce premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat, la Casa Albă, un acord de pace intermediat de SUA, în prezența președintelui american Donald Trump.

Acordul oferă Washingtonului drepturi exclusive de dezvoltare asupra unei rute strategice de tranzit prin Armenia, care ar lega Azerbaidjanul continental de exclava sa Nahicevan, fără a trece prin Iran sau Rusia. Casa Albă a afirmat că „Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională” va stimula exporturile de energie și comerțul în regiune.

Armenia și Azerbaidjan se află în conflict de la sfârșitul anilor ’80 în legătură cu Nagorno-Karabah, purtând mai multe războaie, cel mai recent în 2023, când Baku a recâștigat controlul total asupra enclavei. Rusia a intermediat anterior negocieri, dar influența sa a scăzut după invazia Ucrainei din 2022.

Teheranul avertizează asupra ingerinței străine

Sâmbătă, Ministerul iranian de Externe a declarat că „salută” textul acordului ca pe „un pas important” spre stabilitatea durabilă, dar a avertizat că proiectele din apropierea granițelor sale ar trebui implementate „în cadrul intereselor reciproce, cu respectarea suveranității naționale și a integrității teritoriale, și fără ingerință externă”.

Velayati a reiterat această poziție, afirmând că „fie cu Rusia, fie fără Rusia, vom acționa pentru a proteja securitatea Caucazului de Sud” și adăugând că, în opinia sa, și Moscova se opune coridorului din motive strategice.

Numind coridorul „un complot politic, nu doar o rută comercială”, Velayati a spus că acesta ar deschide calea pentru ca NATO să se poziționeze „ca o viperă” între Iran și Rusia. El a susținut că niciun guvern armean nu ar putea accepta în mod legitim „fragmentarea” teritoriului său, indiferent de presiunile SUA, și a afirmat că până și premierul Pașinian le-ar fi spus anterior liderilor iranieni că se opune acestei rute.