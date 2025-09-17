Ursula von der Leyen și Donald Trump au discutat noi măsuri pentru „creşterea presiunii” asupra Rusiei

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marţi că a discutat cu preşedintele SUA, Donald Trump, cu privire la măsuri suplimentare pentru întărirea sancţiunilor împotriva Rusiei, în vederea încheierii războiului din Ucraina, relatează AFP.

„Am avut o conversaţie plăcută cu (Donald Trump) privind consolidarea eforturilor noastre comune de a creşte presiunea economică asupra Rusiei prin măsuri suplimentare", a precizat preşedinta Comisiei Europene pe platforma X.

Ursula von der Leyen a indicat că executivul UE va prezenta în curând propunerile sale pentru un al 19-lea pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei de la începutul invaziei Ucrainei în 2022, relatează Agerpres, citând AFP.

Al 19-lea pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei va include măsuri care vizează criptomonedele, băncile şi energia, a menţionat ea.

Pachetul vizează aproximativ şase bănci şi companii energetice ruseşti, precum şi sistemele de plată şi de carduri de credit din Rusia, platformele de tranzacţionare a criptomonedelor şi restricţii suplimentare asupra comerţului cu petrol al Rusiei, potrivit Bloomberg.