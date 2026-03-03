Ce spune Traian Băsescu despre oferta Franței de a intra sub umbrela sa nucleară: „O problemă foarte delicată”

Traian Băsescu a comentat propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de a extinde umbrela nucleară a Franței asupra statelor europene. Într-o intervenție la postul B1 TV, fostul președinte a evaluat atât oportunitățile, cât și riscurile pe care le-ar implica pentru România aderarea la un astfel de aranjament de securitate.

Traian Băsescu a atras atenția că discuția este complicată de comportamentul imprevizibil al președintelui american Donald Trump, despre care a spus că poate schimba direcția de la o zi la alta. În acest context, fostul președinte a ridicat întrebarea dacă Washingtonul ar mai respecta automat angajamentele din cadrul NATO, în special articolul 5.

„Era foarte clar că oferta este către toate țările din UE, deci România era la pachet chiar dacă nu se anunțase nimic. Este o problemă foarte delicată. Trebuie să avem în vedere că, pe de-o parte, președintele SUA aflat în funcție este o persoană care astăzi poate lua o decizie, iar mâine alta. Care cere Europei să se apere singură și doar când consideră, Europa trebuie să-l sprijine. Pun problema în termenii aceștia pentru că ăsta este Trump. Nu știi niciodată dacă își va respecta angajamentele sau nu; dacă va respecta articolul 5 (din tratatul NATO – n. red.) sau nu”, a explicat Băsescu.

Riscul unei distanțări de Statele Unite

În opinia lui Băsescu, acceptarea umbrelei nucleare franceze ar putea conduce la o separare graduală a Europei de Statele Unite în materie de securitate. Fostul președinte a remarcat că, deși NATO oferă deja protecție nucleară, incertitudinea legată de poziția administrației Trump complică decizia statelor europene.

Limitele capacității nucleare franceze

Fostul președinte al României a punctat și limitele practice ale propunerii lui Macron. Franța ar trebui să-și extindă semnificativ arsenalul nuclear pentru a putea garanta securitatea întregii Europe. În plus, focoasele franceze nu sunt integrate în sistemul de comandă NATO, ceea ce înseamnă că decizia finală privind utilizarea lor ar rămâne exclusiv în mâinile președintelui francez.

O decizie dificilă pentru România

Traian Băsescu a apreciat că România se află în fața unei alegeri complicate, influențată atât de incertitudinile din politica americană, cât și de limitele ofertei franceze.

Fostul președinte a amintit că mandatul lui Donald Trump se încheie în 2028, iar următorul lider de la Casa Albă ar putea readuce predictibilitatea în relațiile de securitate transatlantice.

Amintim că ministrul de Externe Oana Țoiu a confirmat existența propunerii venite din partea guvernului francez, în cadrul declarațiilor oferite pentru agenția de presă Reuters. Oana Țoiu a precizat că participarea României la un astfel de sistem de protecție colectivă reprezintă o temă de o importanță majoră pentru siguranța națională, motiv pentru care subiectul va fi analizat cu maximă atenție de către autorități. Ministrul a subliniat că, având în vedere implicațiile strategice, o decizie în acest sens va fi luată în CSAT.

Contextul acestei invitații este strâns legat de schimbarea de paradigmă anunțată recent de Palatul Élysée. Președintele Emmanuel Macron a declarat luni că Franța urmează să își suplimenteze arsenalul nuclear și să își consolideze capacitatea de descurajare. Această măsură este justificată de liderul francez prin evoluția îngrijorătoare a mediului de securitate internațional. Macron a avertizat asupra „riscului crescând de conflicte la nivel global care depășesc pragul nuclear”, subliniind necesitatea ca Europa să dețină instrumente solide de protecție în fața potențialelor agresiuni.