Video Bilanțul incendiului devastator din Hong Kong: 44 de morți, 280 de oameni dispăruți și trei arestări. Flăcările încă nu au fost stinse

Aproape 280 de persoane sunt încă date dispărute în urma incendiului devastator din Hong Kong, care a provocat moartea a cel puțin 44 de oameni și a lăsat zeci de victime în stare critică, potrivit The Guardian.

Incendiul de la complexul Wang Fuk Court nu a fost încă stins complet, dar flăcările din cele patru clădiri sunt sub control.

Trei bărbați cu vârste cuprinse între 52 și 68 de ani au fost arestați joi dimineață, sub suspiciunea de omor din culpă.

Pompierii și echipajele de salvare au început joi să cerceteze etajele inferioare ale clădirilor.

La fața locului intervin 26 de echipe de salvare.

Complexul Wang Fuk Court este format din opt turnuri de 32 de etaje, care conțin aproximativ 2.000 de apartamente și care erau în curs de renovare la momentul respectiv.

Schelele s-au prăbuşit în timp ce pompierii luptau cu flăcările

Amintim că flăcările au cuprins miercuri mai multe turnuri ale complexului rezidențial din districtul Tai Po, situat în nordul Hong Kong.

→ Imaginea 1/7: Incendiu în Hong Kong FOTO AFP

Un bebeluș și o femeie în vârstă au fost salvați din incendiu, potrivit relatărilor din presa locală. South China Morning Post spune că ambii au primit măști de oxigen înainte de a fi duși la spital.

Rețeaua locală i-Cable News a distribuit, de asemenea, imagini cu un bebeluș pus într-o ambulanță pe o targă, precum și o înregistrare video cu o femeie în vârstă și o femeie mai tânără plasate separat în ambulanțe.

Martorii au declarat pentru Reuters că schelele au fost văzute prăbuşindu-se la pământ în timp ce pompierii luptau cu flăcările, iar zeci de maşini de pompieri şi ambulanţe erau aliniate pe strada de sub complex.

Şeful executivului din Hong Kong, John Lee, a convocat o şedinţă de urgenţă miercuri seara.

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a solicitat miercuri seara „eforturi susţinute” pentru stingerea incendiului şi reducerea numărului victimelor şi pierderilor, a informat televiziunea centrală chineză.

Departamentul Transporturilor din Hong Kong a anunțat că o secţiune întreagă a drumului Tai Po, una dintre cele două autostrăzi principale din Hong Kong, a fost închisă, iar autobuzele au fost deviate.

Normele de siguranță, actualizate

Hong Kong rămâne unul dintre puținele locuri din lume unde mai este folosit bambus pentru schele.

Guvernul a luat măsuri în martie 2025 pentru a începe eliminarea treptată a utilizării schelelor din bambus în oraș, invocând motive de siguranță.

A anunțat că 50% din lucrările de construcții publice vor fi obligate să utilizeze în schimb structuri metalice.

Wang Fuk Court este unul dintre numeroasele ansambluri rezidențiale de tip zgârie-nori din Hong Kong, una dintre cele mai dens populate zone din lume.

Tai Po, situat în apropierea graniței cu China continentală, este un cartier suburban consacrat, cu aproximativ 300.000 de locuitori.

Ocupat din 1983, complexul se află sub schema guvernamentală de subvenționare a locuințelor, potrivit site-urilor web ale agențiilor imobiliare.