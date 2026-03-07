Video Un rapper cu milioane de vizualizări pe YouTube va fi următorul prim-ministru al Nepalului. Cine este Balendra Shah

Rapperul Balendra Shah l-a învins pe fostul prim-ministru nepalez Sharma KP Oli în alegerile generale din țară.

Comisia Electorală din Nepal a confirmat sâmbătă că Shah, în vârstă de 35 de ani, a obținut 68.348 de voturi, comparativ cu cele 18.734 ale lui Oli, detronându-l astfel pe fostul lider în circumscripția sa parlamentară, scrie BBC.

Alegerile generale de joi - primele de la protestele violente conduse de tineri care au răsturnat guvernul în septembrie - au opus establishmentul unei noi generații de politicieni care militează pentru tinerii furioși din generația Z, dornici de schimbare.

Shah, care a demisionat din funcția de primar al Kathmandu în ianuarie pentru a-l înfrunta pe Oli în circumscripția sa, urmează să devină prim-ministru al Nepalului după ce partidul său, RSP, a câștigat alegerile generale.

De mai bine de două decenii, Nepalul a cunoscut o succesiune rapidă de guverne de coaliție, dominate în mare parte de trei partide, dintre care două comuniste.

Înaintea acestor alegeri, se părea că se va testa dacă alegătorii din generația Z au reușit să convingă restul țării că este timpul ca o generație nouă, neîncercată, să le modeleze viitorul, sau dacă greii veterani – care au dominat timp de decenii – vor păstra puterea.

Tineretul țării includea 800.000 de alegători care votau pentru prima dată, ceea ce îi făcea un bloc electoral cheie.

Shah, cunoscut popular sub numele de Balen, este de mai mulți ani membru al scenei hip hop nepaleze, una dintre melodiile sale, „Balidan”, despre sacrificiu, în limba nepaleză, având milioane de vizualizări pe YouTube.

În septembrie 2025, în Nepal au izbucnit tulburări cu așa-numitele demonstrații ale Generației Z, declanșate de interzicerea platformelor de socializare de către Oli.

Demonstrațiile s-au intensificat, protestatarii criticând sistemul politic din Nepal și simbolismul inegalității de clasă „nepo babies” – copiii politicienilor din țară.

Un total de 77 de persoane au fost ucise în timpul protestelor, iar o anchetă a BBC a dezvăluit că șeful poliției din țară a dat ordinul de a trage cu arme letale asupra a mii de protestatari neînarmați.

Shah a vorbit în sprijinul protestatarilor și, la un moment dat, l-a numit pe Oli „terorist” care și-a trădat țara.

Rapperul evită de obicei mass-media, dar a declarat pentru Financial Times, în timpul campaniei electorale, că va fi „candidatul întregului Nepal”.

Partidul RSP al lui Shah și-a publicat în februarie manifestul, în care promitea să creeze 1,2 milioane de locuri de muncă și să reducă migrația forțată, într-un efort de a exploata frustrarea provocată de șomaj și salariile mici, care au împins milioane de nepalezi să se mute în străinătate.

Partidul s-a angajat, de asemenea, ca în termen de cinci ani să crească venitul pe cap de locuitor al Nepalului de la 1.447 dolari la 3.000 dolari, să dubleze economia țării până la un PIB de 100 de miliarde de dolari și să ofere populației măsuri de protecție socială, cum ar fi asigurarea de sănătate.