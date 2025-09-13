Pentru prima dată în istorie, Nepalul are o femeie prim-ministru: Sushila Karki a depus jurământul după protestele violente

Nepalul trece printr-un moment istoric. Sushila Karki, fostă președintă a Curții Supreme și cunoscută pentru lupta sa împotriva corupției, a devenit prima femeie premier a țării.

În vârstă de 73 de ani, Sushila Karki a depus jurământul în cadrul unei ceremonii restrânse, după ce un acord între președintele Ram Chandra Poudel și liderii protestelor violente a dus la demisia fostului prim-ministru KP Sharma Oli.

Numirea lui Sushila Karki vine pe fondul celor mai grave tulburări din ultimele decenii. Peste 50 de persoane și-au pierdut viața în confruntările dintre protestatari și poliție, izbucnite după ce guvernul a interzis 26 de platforme de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și WhatsApp.

Chiar dacă interdicția a fost ridicată luni, furia oamenilor crescuse deja, culminând cu incendierea clădirilor parlamentului și guvernului din Kathmandu, relatează BBC.

Parlamentul a fost dizolvat vineri, 12 septembrie, iar alegerile generale sunt programate pentru data de 5 martie anul viitor. Până atunci, Karki va conduce un guvern interimar și urmează să își desemneze cabinetul în următoarele zile.

Considerată o figură cu imagine curată, noul premier se bucură de sprijinul mișcării „Generația Z”, formată în special din studenți, însă provocările care o așteaptă sunt uriașe: restabilirea ordinii publice, reconstrucția instituțiilor incendiate, liniștirea protestatarilor și aducerea în fața justiției a celor responsabili de violențe.

Armata nepaleză încă patrulează pe străzile capitalei, în timp ce populația încearcă să revină la normal după zilele de haos. Restricțiile de circulație au fost relaxate temporar pentru ca locuitorii să își poată procura bunuri esențiale.

Sushila Karki s-a născut într-o familie cu legături strânse cu dinastia politică Koirala și a fost căsătorită cu liderul politic Durga Subedi. Cariera ei juridică a culminat în 2016, când a fost numită președintă a Curții Supreme, mandat marcat și de controverse, inclusiv o tentativă de punere sub acuzare.