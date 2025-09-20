Video Moarte suspectă a unui magnat rus cu contracte cu armata rusă. Este al 20-lea manager de top care își pierde viața

O nouă moarte supectă în Rusia. Alexander Tyunin, în vârstă de 50 de ani, șeful unei importante fabrici de compuși chimici care are contracte cu armata rusă, a fost găsit fără suflare lângă mașina sa în regiunea Moscova.

Cadavrul a fost descoperit lângă mașină, pe un drum în apropierea pădurii, lângă el se aflau o pușcă de vânătoare și un bilet în care se plângea de depresie, potrivit serviciilor de urgență, citate de agenția rusă de stat TASS, scrie publicația independentă The Moscow Times.

Poliția ia în calcul versiunea sinciderii. Canalul de Telegram Baza a clarificat că Tyunin a fost găsit lângă mașina sa în satul Kokoshkino din vestul capitalei. În bilet ar fi scris că a decis să sinucidă, deoarece „s-a săturat să lupte cu depresia timp de cinci ani”.

Khimpromengineering este o companie de cercetare și producție care face parte din Rosatom și care dezvoltă și produce compozite de carbon pentru aviație, energie și industrie. Tyunin a devenit CEO în aprilie 2016.

Ulterior, compania a intrat în divizia Advanced Materials and Technologies sub marca Umatex, care a intrat sub sancțiuni americane în februarie 2023.

Tyunin este al 20-lea antrenor de top care a murit în circumstanțe misterioase de la începutul războiului din Ucraina.

În urmă cu aproximativ 10 zile, lângă Kaliningrad, directorul general al companiei de extracție a sărurilor de potasiu-magneziu „K-Potash Service” Alexei Sinitsyn a fost găsit mort, decapitat, sub un pod.

În august, s-a aflat despre moartea lui Dmitri Osipov, președintele consiliului de administrație al Uralkali, și a lui Mihail Kenin, fondatorul și principalul acționar al Samolet Group, cel mai mare dezvoltator din Rusia. Motivele morții lor au rămas necunoscute.