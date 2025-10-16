search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un judecător a fost împuşcat mortal într-o provincie din Ecuador

0
0
Publicat:

Un judecător a fost împuşcat, joi, 16 octombrie, în provincia ecuadoriană Manabi (vest), la Oceanul Pacific, unde sunt active bande criminale legate de traficul de droguri. Magistratul a murit.

Judecătorul Marcos Mendoza a fost ucis „de o persoană aflată pe o motocicletă care a tras asupra lui” în timp ce îşi conducea copiii la şcoală în oraşul Montecristi, a declarat presei colonelul Giovanni Naranjo, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Din 2022, cel puţin 15 judecători sau procurori au fost asasinaţi în Ecuador potrivit Human Rights Watch.

Judecătorul „nu avea protecţie pentru că nu a fost făcută nicio cerere către poliţia naţională", a precizat colonelul Giovanni, adăugând că vina aparţine bandei Los Lobos, una dintre cele mai importante organizaţii de traficanţi de droguri din Ecuador.

Execuția „evidenţiază vulnerabilitatea judecătorilor ţării"

Acest lucru „evidenţiază vulnerabilitatea judecătorilor ţării" care „se confruntă zilnic cu presiuni, ameninţări şi riscuri pentru a-şi îndeplini datoria cu independenţă şi curaj", a declarat Asociaţia judecătorilor ecuadorieni într-un comunicat.

Preşedintele Daniel Noboa a declarat stare de urgenţă în mai multe provincii din ţară şi a desfăşurat armata pentru a face faţă bandelor criminale.

Poliția spune că Mendoza a fost ucis prin împușcare. FOTO captură Alcibiades Onofre
Poliția spune că Mendoza a fost ucis prin împușcare. FOTO captură Alcibiades Onofre

În ciuda acestei politici ferme, numărul omuciderilor a crescut cu 47% în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, potrivit Observatorului ecuadorian al crimei organizate.

În urmă cu câteva zile, mașina președintelui Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată de sute de protestatari în timpul unor manifestații violente. 

În iulie, un atac armat a avut loc într-un bar din Ecuador. 17 persoane au murit şi 11 au fost rănite, au anunţat anchetatorii.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
stirileprotv.ro
image
Începe postul Crăciunului. Cum să te pregătești corect și ce greșeli să eviți pentru o perioadă de transformare
gandul.ro
image
Horoscop 17 octombrie 2025: o zi a redescoperirii, a curajului și a reluării planurilor mai vechi
mediafax.ro
image
La doar 25 de ani, marea campioană a anunțat că se retrage. „Sunt fericită”
fanatik.ro
image
Disidentul polonez Adam Michnik, la Constanța: „Asta e șansa noastră, a României și Poloniei, că suntem membri UE și NATO”
libertatea.ro
image
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”
digi24.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
observatornews.ro
image
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cele mai bune oferte la energie electrică în octombrie 2025. Hidroelectrica pierde teren, PPC vine cu noi oferte de preț
playtech.ro
image
Florin Cernat dezvăluie chinul trăit în Ucraina, la Dinamo Kiev. Totul despre 1-4 cu Steaua în Liga Campionilor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski! A spus ”Da” pentru transfer
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
kanald.ro
image
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Acte obligatorii la pensionare. Anunț de ultimă oră de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră
click.ro
image
Legătură paranormală? Ce i s-a întâmplat pe scenă lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru: „M-am cutremurat, sunt semne din alte lumi...”. Cum i-a apărut în vis?
click.ro
image
Crimele care au îngrozit Bucureștiul comunist. Povestea celui mai temut criminal în serie din România
click.ro
Monica Bîrlădeanu în chip de Regina Maria la gala Nu există nu se poate by Andreea Marin FOTO Faceboo (4) jpg
Frumoasă ca o crăiasă! Monica Bîrlădeanu a fost din nou, pentru o seară, Regina Maria
okmagazine.ro
Tom Cruise, Ana de Armas foto Profimedia jpg
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice în centrul Capitalei (© Facebook / Muzeul Curtea Veche)
Descoperiri arheologice în centrul Bucureștiului / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră

OK! Magazine

image
Lucrul pe care îl au în comun Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei. Admiratorii regali îl consideră total demodat

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?

Click! Sănătate

image
Atenție la aceste alimente, pot să provoace pietre la rinichi!