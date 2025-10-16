Un judecător a fost împuşcat mortal într-o provincie din Ecuador

Un judecător a fost împuşcat, joi, 16 octombrie, în provincia ecuadoriană Manabi (vest), la Oceanul Pacific, unde sunt active bande criminale legate de traficul de droguri. Magistratul a murit.

Judecătorul Marcos Mendoza a fost ucis „de o persoană aflată pe o motocicletă care a tras asupra lui” în timp ce îşi conducea copiii la şcoală în oraşul Montecristi, a declarat presei colonelul Giovanni Naranjo, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Din 2022, cel puţin 15 judecători sau procurori au fost asasinaţi în Ecuador potrivit Human Rights Watch.

Judecătorul „nu avea protecţie pentru că nu a fost făcută nicio cerere către poliţia naţională", a precizat colonelul Giovanni, adăugând că vina aparţine bandei Los Lobos, una dintre cele mai importante organizaţii de traficanţi de droguri din Ecuador.

Execuția „evidenţiază vulnerabilitatea judecătorilor ţării"

Acest lucru „evidenţiază vulnerabilitatea judecătorilor ţării" care „se confruntă zilnic cu presiuni, ameninţări şi riscuri pentru a-şi îndeplini datoria cu independenţă şi curaj", a declarat Asociaţia judecătorilor ecuadorieni într-un comunicat.

Preşedintele Daniel Noboa a declarat stare de urgenţă în mai multe provincii din ţară şi a desfăşurat armata pentru a face faţă bandelor criminale.

În ciuda acestei politici ferme, numărul omuciderilor a crescut cu 47% în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, potrivit Observatorului ecuadorian al crimei organizate.

În urmă cu câteva zile, mașina președintelui Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată de sute de protestatari în timpul unor manifestații violente.

În iulie, un atac armat a avut loc într-un bar din Ecuador. 17 persoane au murit şi 11 au fost rănite, au anunţat anchetatorii.