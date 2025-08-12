search
Marți, 12 August 2025
Judecător, găsit împușcat mortal sub un pod din Republica Moldova. Era cercetat în două dosare penale de trafic de influență

Publicat:

Fostul judecător al Curții de Apel Chișinău, Mihail Diaconu, a fost găsit fără suflare marți dimineață, 12 august. El deținea legal armă, iar pe corpul lui au fost identificate urme de împușcătură. 

Informația a fost confirmată de oamenii legii și reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru ZdG.

Numele său figura în două dosare penale de trafic de influențPotrivit poliției, bărbatul avea o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcătură. Lângă cadavru a fost găsită și arma din care s-a tras. Alte leziuni pe suprafața corpului nu au fost depistate.

Potrivit nordnewsmd, Diaconu a fost numit judecător la Curtea de Apel Chișinău în luna septembrie 2018. Numele său figura în două dosare penale de trafic de influență, în care el nu și-a recunoscut vinovăția.

Pe 1 iulie 2025, CSM a acceptat raportul Comisiei de evaluare externă și a constatat că magistratul nu a promovat evaluarea integrității, dispunând decăderea din funcția de judecător și interdicția de a ocupa funcții de demnitate publică pentru șapte ani.

Diaconu a contestat decizia la Curtea Supremă de Justiție, următoarea ședință fiind programată pentru 15 august.

