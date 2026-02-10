Video Panică pe Canal Grande: Un feribot scăpat de sub control a spulberat mai multe gondole în Veneția

Un feribot turistic a provocat momente de panică duminică, 8 februarie, pe Canal Grande din Veneția, după ce a intrat în coliziune cu mai multe gondole. În urma impactului, mai mulți pasageri au fost aruncați în apă, iar autoritățile au intervenit de urgență.

Incidentul a fost surprins de martori, iar imaginile arată cum feribotul „Impresa” a pierdut controlul în timp ce traversa canalul pe diagonală. Gondolierul a încercat să își salveze ambarcațiunea și pasagerii, însă nu a reușit să evite coliziunea, potrivit publicației The Sun. În urma impactului, mai multe persoane au fost aruncate în apă, iar una dintre gondole a fost trasă sub feribot.

Feribotul și-a continuat deplasarea necontrolat, obligând alte ambarcațiuni din zonă să se retragă pentru a evita alte ciocniri. În cele din urmă, vasul s-a oprit după ce a lovit clădirea istorică Rio delle Poste.

Echipele de urgență, inclusiv pompieri și scafandri, au ajuns rapid la fața locului. Nouă persoane au fost scoase din apă și au primit îngrijiri medicale pentru vânătăi și primele semne de hipotermie. Din fericire, autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate răni grave.

Sursa video: X/ @Monica09058845

Cauza incidentului, în curs de investigare

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Potrivit presei italiene, feribotul aparținând companiei Alilaguna ar fi suferit o defecțiune tehnică în timp ce se îndrepta spre stația Santa Lucia. Cel mai probabil, manșonul bărcii, respectiv levierul de viteze, s-ar fi rupt.

Feribotul urmează să fie transportat la un șantier naval pentru investigații suplimentare și reparații. Coliziunile au provocat pagube importante atât gondolelor implicate, cât și părții frontale a feribotului.