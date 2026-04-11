Video Un bărbat îmbrăcat cu o geacă în care se mișcă zeci de gândaci a speriat călătorii la metroul din New York. Ce se ascunde în spatele gestului

Un experiment de modă ieșit din tipare a atras atenția internetului: un bărbat a fost surprins purtând o geacă umplută cu gândaci vii într-o stație de metrou din New York, declanșând controverse și reacții puternice pe internet.

Geacă cu gândaci vii Foto: x
Imaginile au stârnit reacții puternice pe rețelele sociale, de la șoc și dezgust până la interpretări ca formă de artă stradală.

Potrivit informațiilor apărute online, gestul nu ar fi întâmplător, ci face parte dintr-o campanie de marketing a brandului de streetwear Uncommon NY (Uncommon Creative Studio).

Piesa vestimentară, denumită „Roachcoat”, a fost concepută special pentru a găzdui insecte vii în scop promoțional.

În înregistrare, mai mulți călători din metrou reacționează vizibil surprinși, însă nimeni nu intervine, scrie hypefresh. 

Situația a fost interpretată de internauți ca un exemplu al atitudinii tipice din New York, unde astfel de apariții neobișnuite sunt ignorate de cei din jur.

Acțiunea pornește, de fapt, de la un episod din liga profesionistă de baschet NBA, unde o echipă a fost comparată cu „gândaci” de un jurnalist sportiv. Brandul a preluat această insultă și a transformat-o într-un mesaj motivațional: „nu poți distruge ceea ce nu renunță”

Reacțiile publicului au fost împărțite: unii utilizatori au catalogat imaginile drept „coșmar vizual”, în timp ce alții au apreciat caracterul de artă performativă și provocare publicitară.

De asemenea, pe rețelele sociale au apărut discuții privind posibila cruzime față de animale, însă susținătorii proiectului au subliniat că ar fi fost utilizați gândaci de Madagascar, o specie rezistentă, adesea folosită în spectacole și expoziții.

Top articole

