Scandal uriaș în Sri Lanka: 22 de călugări budiști, arestați după ce au fost prinși cu 110 kg de droguri, la întoarcerea dintr-o excursie

Douăzeci și doi de călugări budiști din Sri Lanka au fost arestați duminică pe un aeroportul internațional din țară, după ce autoritățile au descoperit în bagajele lor aproximativ 110 kilograme de kush, o varietate puternică de canabis, au anunțat oficiali citați de AFP.

Potrivit vămii, grupul se întorcea dintr-o excursie de patru zile în Thailanda, iar drogurile erau ascunse în compartimente false ale bagajelor, potrivit aceleiași agenții, citate de Agerpres.

Un purtător de cuvânt a precizat că „fiecare călugăr transporta aproximativ cinci kilograme de narcotice”.

Majoritatea celor reținuți pe aeroportul din apropiere de capitala Colombo, sunt tineri aflați în formare în temple din Sri Lanka, iar deplasarea lor în Thailanda fusese sponsorizată de un om de afaceri local. Toți au fost predați poliției și urmau să fie prezentați în fața unui magistrat în cursul zilei.

Potrivit autorităților din Sri Lanka au subliniat că aceasta este cea mai mare captură de kush realizată vreodată pe principalul aeroport al țării.

Anul trecut o tânără britanică de 21 de ani a fost arestată pe același aeroport cu 46 de kilograme de droguri, tot pe ruta Bangkok–Colombo.

Amintim că, anul trecut, mai mulți călugări budiști au fost implicați într-un scandal sexual în Thailanda.