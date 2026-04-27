search
Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scandal uriaș în Sri Lanka: 22 de călugări budiști, arestați după ce au fost prinși cu 110 kg de droguri, la întoarcerea dintr-o excursie

0
0
Publicat:

Douăzeci și doi de călugări budiști din Sri Lanka au fost arestați duminică pe un aeroportul internațional din țară, după ce autoritățile au descoperit în bagajele lor aproximativ 110 kilograme de kush, o varietate puternică de canabis, au anunțat oficiali citați de AFP.

Potrivit vămii, grupul se întorcea dintr-o excursie de patru zile în Thailanda, iar drogurile erau ascunse în compartimente false ale bagajelor, potrivit aceleiași agenții, citate de Agerpres.

Un purtător de cuvânt a precizat că „fiecare călugăr transporta aproximativ cinci kilograme de narcotice”.

Călugării s-au întors cu droguri din excursie. FOTO Captură YouTube IBC Tamil TV

Majoritatea celor reținuți pe aeroportul din apropiere de capitala Colombo, sunt tineri aflați în formare în temple din Sri Lanka, iar deplasarea lor în Thailanda fusese sponsorizată de un om de afaceri local. Toți au fost predați poliției și urmau să fie prezentați în fața unui magistrat în cursul zilei.

Potrivit autorităților din Sri Lanka au subliniat că aceasta este cea mai mare captură de kush realizată vreodată pe principalul aeroport al țării.

Călugării au fost arestați. FOTO Captură YouTube IBC Tamil TV

Anul trecut o tânără britanică de 21 de ani a fost arestată pe același aeroport cu 46 de kilograme de droguri, tot pe ruta Bangkok–Colombo.

Amintim că, anul trecut, mai mulți călugări budiști au fost implicați într-un scandal sexual în Thailanda.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

