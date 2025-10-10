search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Cutremur devastator de 7,5 în Filipine: valuri periculoase amenință coastele. Au fost emise alerte de tsunami în mai multe țări

Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a lovit vineri dimineață zona de coastă din sudul Filipinelor, fiind emise alerte de tsunami în mai multe țări. Locuitorilor din zonele de coastă apropiate li s-a cerut să se refugieze în zone mai înalte.

Agenția Phivolcs a avertizat asupra pagubelor și a replicilor seismice ce pot urma după puternicul cutremur, care a avut loc în apele din apropierea orașului Manay, în Davao Oriental, în regiunea Mindanao.

Magnitudinea a fost revizuită de la citirea inițială de 7,6 la 7,5, iar adâncimea cutremurului a fost estimată la 20 km (12 mile), scrie reuters.

Cutremur de 7,5 în Filipine FOTO: X
Cutremur de 7,5 în Filipine FOTO: X

Sistemul de Avertizare pentru Tsunami din SUA a emis un avertisment, menționând că valuri periculoase sunt posibile pentru coastele aflate la 300 km (186 mile) de epicentrul cutremurului.

Președintele Ferdinand Marcos Jr a spus că autoritățile evaluează situația la fața locului și că echipe de căutare și salvare vor fi desfășurate atunci când va fi sigur. „Lucrăm non-stop pentru a ne asigura că ajutorul ajunge la toți cei care au nevoie de el”, a declarat Marcos într-un comunicat.

Autoritățile locale din regiunea afectată nu au putut fi contactate imediat.

Phivolcs a îndemnat oamenii din orașele de coastă din centrul și sudul Filipinelor să evacueze imediat către zone mai înalte sau să se îndepărteze de coastă, precizând că se pot aștepta valuri de peste un metru deasupra mareelor normale.

Centrul Pacific pentru Avertizarea Tsunami a transmis că valuri de 1 până la 3 metri peste nivelul mareei sunt posibile în Filipine.

Cutremurul a avut loc la două săptămâni după ce Filipinele au fost lovite de cel mai mortal cutremur din ultimii peste zece ani, soldat cu 72 de decese pe insula Cebu. Acesta a avut magnitudinea 6,9. 

Filipinele se află pe „Cercul de Foc” al Pacificului și înregistrează anual peste 800 de cutremure.

Un avertisment de tsunami a fost emis în Indonezia pentru regiunile Sulawesi de Nord și Papua, iar PTWC a transmis că unele coaste din Indonezia și din insulele Pacificului Palau ar putea înregistra valuri de până la 1 metru.

Guvernatorul Davao Oriental din Filipine a spus că oamenii au intrat în panică când a lovit cutremurul. „Unele clădiri au fost raportate ca fiind avariate”, a declarat Edwin Jubahib pentru postul filipinez DZMM. „A fost foarte puternic.”

Centrul European-Mediteranean de Seismologie a estimat magnitudinea cutremurului la 7,4 și adâncimea la 58 km (36 mile).

