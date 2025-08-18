Urșii din Mureș au produs pagube de peste un milion de lei. Autoritățile se plâng că nu sunt împușcate mai multe animale

Peste 250 de dosare pentru pagubele produse de animale sălbatice, în special urși, au fost înregistrate încă de la începutul anului. Valoarea pagubelor se ridică la peste un milion de lei, în timp ce fondurile de vânătoare au recoltat mai puțin de jumătate din cota alocată.

„Judeţului Mureş, pe Legea 242, i-au fost alocate, pe cele 37 de fonduri de vânătoare, un număr de 43 de exemplare de urs pentru recoltare pe nivel de prevenţie. Din păcate, până în prezent au fost recoltate doar 20 de exemplare, deşi toate autorizaţiile au fost emise în primele luni ale anului. Deci, totuşi, ţinând cont de numărul mare de pagube, de valoarea pagubelor, numărul de exemplare încă este foarte puţin recoltat, doar 20 de exemplare. Mi se pare chiar foarte puţin. Gestionarii fondurilor de vânătoare ar trebui să răspundă la această întrebare.

Când avem probleme pe anumite UAT-uri, acel urs trebuie împuşcat. Nu trebuie să ne intereseze absolut nimic altceva. Am ajuns la 265 de dosare, situaţia la zi, iar valoarea pagubelor depăşeşte 1.000.000 lei (...). Anul acesta au fost raportate la Autoritatea de Mediu şapte capturi accidentale, şi anume un exemplar de urs ucis pe autostradă, două exemplare la Aluniş, un exemplar la Periş, un exemplar la Răstoliţa, un exemplar la Sovata şi un alt exemplar la Târnăveni. Capturi accidentale, deci urşi ucişi în urma accidentelor de tren, de maşină”, a declarat presei, luni, şefa Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate - Direcţia Judeţeană de Mediu Mureş, Cristina Pui, potrivit Agerpres.

Referitor la informaţiile vehiculate în ultimele zile, cu privire la trei urşi descoperiţi morţi în acest an pe fondul Cinegetic 50 Crişeni din judeţul Mureş, după ce ar fi ingerat substanţe interzise la nivelul UE, şefa Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate - Direcţia Judeţeană de Mediu Mureş a precizat că instituţia nu a primit nicio informare în acest sens.

„Ce vă pot spune că în baza legii 242 din 2024 a fost recoltat un exemplar, atât anul trecut, cât şi anul acesta pe acest fond de vânătoare (fondul Cinegetic 50 Crişeni din judeţul Mureş, n.r.), pe nivel de prevenţie (...). Nu deţinem date şi informaţii cu privire la evenimentul petrecut la începutul acestui an pe fondul cinegetic 50 Crişeni”, a precizat Cristina Pui.

Ultimul urs descoperit mort a fost săptămâna trecută, pe malul pârâului Fiţcău, în zona Aluniş, şi a fost şi preluat de o unitate specializată pentru pentru eliminare.

„Nu cunoaştem datele în urma căruia survenit decesul. În mod normal, gestionarul fondului de vânătoare te notifică, mergi, faci verificarea, întocmeşti declaraţia, exact ca la o captură accidentală, după care cadavrul se preia de unitatea specializată pentru eliminare", a mai spus şefa Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate - Direcţia Judeţeană de Mediu Mureş.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş a precizat, luni, pentru Agerpres, că există în lucru un dosar penal referitor la cei trei urşi găsiţi morţi pe fondul cinegetic 50 Crişeni, încă din luna ianuarie.

„La data de 9 ianuarie 2025, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au fost sesizaţi, de către reprezentanţii unei asociaţii de vânătoare, despre faptul că, pe fondul cinegetic nr.50 Crişeni, au identificat cadavrele a trei urşi, precum şi a unei bovine.

La faţa locului, s-a deplasat o echipă operativă din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Biroului pentru Protecţia Animalelor, Serviciului Criminalistic, precum şi reprezentanţi ai Gărzii de Mediu - Comisariatul Judeţean Mureş şi Direcţia Sanitar-Veterinară Mureş. Au fost identificate cadavrele animalelor în cauză, nefiind descoperite indicii ca acestea să fi fost împuşcate", a precizat Biroul de Presă al IPJ Mureş.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de braconaj, pentru stabilirea circumstanţelor care au condus la decesul urşilor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara.