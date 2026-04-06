Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Trump ține lumea în suspans cu mesajele sale schimbătoare privind mersul războiului cu Iranul

Război în Orientul Mijlociu
Liderii globali se străduiesc să gestioneze  incertitudinea ce învăluie finalul războiului americano-israelian împotriva Iranului, în timp ce semnalele contradictorii transmise de președintele american Donald Trump amplifică temerile privind o posibilă escaladare, menținând lumea într-o stare de tensiune, relatează NYT.

Rebelii houthi au mobilizat forțe pentru a sprijini Iranul FOTO EPA-EFE

În centrul îngrijorărilor se află mesajele oscilante ale președintelui american. În decurs de câteva zile, uneori chiar ore, Trump a transmis mesaje contradictorii, alternativ declarând că conflictul este aproape încheiat și avertizând asupra unei escaladări de proporții. El a susținut că Iranul a fost „eviscerat”, dar a sugerat în același timp că luptele ar putea continua săptămâni întregi. Astfel, a indicat că un bombardament major ar putea începe în cinci zile, apoi în 10 zile, și, în final, marți la ora 8 seara, ora Coastei de Est, evidențiind un tipar care a pus aliații în dificultate privind intențiile Statelor Unite.

Această imprevizibilitate a pus guvernele din întreaga lume în stare de alertă. Dacă cele mai recente amenințări ale președintelui american la adresa Iranului se concretizează - iar SUA ar lovi infrastructura critică civilă - conflictul ar putea escalada rapid în mai puțin de 24 de ore. Suspansul creat probabil deliberat de Trump e la cote maxime, iar lumea așteaptă cu neliniște ce ar putea urma.

Eforturile de coordonare a unui răspuns internațional. menite să împiedice o escaladare necontrolată a războiului, au produs până acum rezultate limitate. O reuniune virtuală a diplomaților din peste 40 de țări, convocată de Marea Britanie, s-a încheiat fără propuneri concrete, evidențiind dificultatea de a ajunge la un consens într-un context în continuă schimbare. Lideri din Europa și Asia și-au exprimat frustrarea și îngrijorarea, atât față de evoluția războiului, cât și față de incertitudinea privind deciziile Washingtonului.

Reacții internaționale

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a avertizat că „cicatricile războiului sunt de așteptat să persiste mult timp”, adăugând într-un alt discurs că „ordinea păcii și prosperității care a susținut lumea slăbește”.

În Japonia dependentă de exporturile de petrol din Orientul Mijlociu, prim-ministrul Sanae Takaichi a semnalat o abordare diplomatică mai activă, declarând că va încerca să inițieze discuții directe cu Iranul. Liderii europeni, între timp, au fost mai fățiș critici față de poziția schimbătoare a Washingtonului. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a remarcat că liderii serioși „nu spun în fiecare zi contrariul a ceea ce au spus cu o zi înainte”, o înțepătură la adresa inconsecvenței lui Trump.

Alți oficiali au adoptat o poziție mai fermă. Vicecancelarul Austriei, Andreas Babler, a respins alinierea la strategia SUA, prin refuzul de a permite avioanelor americane să folosească spațiul aerian al Austriei: „Nu luăm parte la politica haotică a lui Trump”, a scris el pe rețelele de socializare, subliniind angajamentul țării față de neutralitate.

În ciuda acestor critici, Trump și consilierii săi sunt de părere că imprevizibilitatea este un avantaj strategic. Totuși, în actuala criză, această abordare pare să amplifice neliniștea pe fondul unui pariu riscant privind finalul războiului. Declarațiile sale recente ilustrează această tensiune: după ce a afirmat că capacitățile militare ale Iranului sunt aproape distruse - susținând că „marina lor a dispărut, forțele aeriene au dispărut” și că sistemele radar sunt „100% anihilate”- Iranul a doborât două avioane militare americane, punând sub semnul întrebării aceste afirmații.

Trump amenință că poate distruge centralele și podurile din Iran în patru ore și spune că iranienii își doresc să fie bombardați de SUA pentru libertate

Trump adoptă un ton amenințător

Retorica președintelui s-a intensificat și ca ton. Într-o postare pe rețelele sociale, el a amenințat că va viza infrastructura civilă, inclusiv centrale electrice și poduri, dacă Iranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz, avertizând: „Veți trăi Iadul — DOAR PRIVIȚI!” Într-o altă declarație, a spus: „Dacă nu fac o înțelegere, voi distruge totul acolo”, iar apoi a amenințat că va bombarda „fiecare centrală electrică și orice altă instalație din întreaga țară.”

Astfel de amenințări au atras critici dure la nivel internațional. António Costa, președintele Consiliului European, a declarat: „Orice țintire a infrastructurii civile, în special a facilităților energetice, este ilegală și inacceptabilă”, adăugând că „escaladarea nu va duce la o încetare a focului și la pace.”

Iranul a răspuns cu propriile avertismente, promițând represalii care vor fi „mult mai puternice și extinse”, potrivit presei afiliate statului.

În culise, eforturile diplomatice continuă. Presa americană a relatat luni că Pakistanul a propus un plan de încetare a focului de 45 de zile și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, însă nici Washingtonul, nici Teheranul nu au răspuns imediat.

Discuțiile dintre statele aliate s-au concentrat în principal pe limitarea impactului economic, în special asupra livrărilor globale de energie

Totuși, acțiunile concrete rămân limitate. Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a subliniat necesitatea „presiunii diplomatice” și a unor „măsuri economice și politice coordonate” astfel încât Iranul să nu reușească să „țină ostatică economia globală”, fără a detalia pași specifici. 

Folosind limbajul adesea ambiguu caracteristic diplomației, o declarație oficială a subliniat doar intenția „de a continua discuțiile”.

În același timp, multe țări, inclusiv Marea Britanie, au exclus implicarea militară.

În următoarele zile, prim-ministrul britanic Keir Starmer a purtat convorbiri cu liderii Germaniei, Italiei, Kuweitului, Ucrainei, precum și cu reprezentanți ai Uniunii Europene și NATO. Potrivit comunicatelor guvernului britanic, toate aceste discuții au avut concluzii similare, axate pe cooperare și coordonare continuă.

Un armistițiu pare improbabil după planul de pace „maximalist” al Iranului. Trump crește miza: Amenințări cu distrugerea centralelor electrice

„Prim-ministrul și prințul moștenitor au salutat reuniunea convocată ieri de ministrul de externe privind un plan viabil de redeschidere a strâmtorii”, se arată într-un comunicat referitor la convorbirea dintre Keir Starmer și prințul moștenitor al Kuweitului. „Aceștia au convenit să continue să colaboreze în această direcție și să mențină un contact strâns în săptămânile următoare.”

Trump a făcut o serie de declarații contradictorii privind Strâmtoarea Ormuz. Într-un discurs ținut miercuri, el a dat impresia că nu este prea îngrijorat de închiderea acestei rute strategice „Când acest conflict se va încheia, strâmtoarea se va redeschide natural. Se va deschide pur și simplu natural.”

Doar câteva zile mai târziu, duminică, președintele american a publicat pe rețelele sociale un mesaj de 44 de cuvinte, plin de injurii, în care a amenințat că va bombarda centralele electrice și podurile din Iran, atacuri care, în majoritatea cazurilor, ar constitui crime de război conform dreptului internațional. Trump i-a numit pe liderii iranieni „ticăloși nebuni”, și le-a cerut să redeschidă „ nenorocita de Strâmtoare” pentru navigația internațională până marți, altfel riscă infernul.

Aceste evoluții arată un decalaj între necesitatea de a dezamorsa rapid criza și capacitatea liderilor globali de a răspunde într-un mod care să încline balanța.

Deocamdată, lumea se află într-o stare de așteptare tensionată, pe fondul incertitudinii dacă zilele următoare vor aduce negocieri, escaladare sau o nouă modificare abruptă de strategie.

