Haos pe piețele globale, după amenințările lui Trump privind Iranul. Petrolul a sărit de 112 dolari

Petrolul s-a scumpit, iar bursele au oscilat puternic după ce președintele Donald Trump a sugerat că o escaladare a atacurilor asupra Iranului ar putea avea loc marți, umbrind speranțele pentru un armistițiu.

Temerile că o acțiune militară iminentă ar putea deraia progresele fragile privind restabilirea fluxurilor energetice prin Strâmtoarea Ormuz au împins petrolul american peste 112 dolari pe baril. Indicele S&P 500 a închis ușor în creștere, într-o ședință volatilă. Obligațiunile și dolarul au înregistrat fluctuații, scrie Bloomberg.

„Întreaga țară poate fi eliminată într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi chiar mâine noapte”, a declarat Trump luni, într-o aparentă referire la ultimatumul său adresat Iranului, care expiră marți la ora 20:00.

Potrivit unor informații, Iranul a transmis prin intermediul Pakistanului, stat mediator, respingerea unei propuneri de armistițiu. Teheranul ar fi cerut, în plus, oprirea permanentă a războiului, ridicarea sancțiunilor și măsuri de reconstrucție, precum și garanții pentru tranzitul în siguranță prin Ormuz, potrivit agenției de stat IRNA.

Armata Statelor Unite face pregătiri pentru posibile lovituri asupra unor obiective energetice din Iran, a relatat Wall Street Journal, citând mai mulți oficiali.

„Este clar că este mult prea devreme pentru ca investitorii să nu mai ia în calcul riscul geopolitic”, a declarat Jeff Buchbinder de la LPL Financial. „Pentru moment, credem că cea mai bună strategie pentru investitori este răbdarea.”

În timp ce traderii urmăresc atent evoluțiile geopolitice, piețele așteaptă și datele importante privind inflația din această săptămână. Datele arată că sectorul serviciilor din Statele Unite a crescut în martie într-un ritm mai lent, în timp ce angajările au scăzut cel mai mult din 2023, iar prețurile de intrare au crescut puternic.

Aceste semnale economice mixte evidențiază o perioadă incertă pentru majoritatea companiilor, potrivit lui Jeff Roach de la LPL Financial.

„O confruntare prelungită în Strâmtoarea Ormuz până în mai și iunie ar întuneca semnificativ perspectivele pentru economia Statelor Unite și cea globală”, a spus acesta. „Pentru moment, având în vedere datele privind locurile de muncă de vineri, factorii de decizie ai Rezervei Federale au luxul de a rămâne în modul de așteptare.”

Deși investitorii sunt concentrați pe riscurile geopolitice, datele macroeconomice continuă să indice o economie rezilientă și o perspectivă încă pozitivă pentru profituri, potrivit lui Mark Hackett de la Nationwide.

„Credem că indicele S&P 500 își conturează un minim și considerăm că are sens să se adauge expunere în sectoare ciclice și în zone de creștere de calitate, unde profiturile rămân solide, evaluările s-au redus, iar sentimentul este negativ”, a declarat Michael Wilson de la Morgan Stanley.

Investitorii care folosesc strategii sistematice sunt pregătiți să revină la cumpărarea de acțiuni după ce și-au redus expunerea la minimele ultimilor ani în timpul recentei corecții, potrivit biroului de tranzacționare al Goldman Sachs Group Inc.