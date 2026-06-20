Trump susține că Putin putea câștiga războiul din Ucraina într-o zi. Ce greșeală a făcut Rusia în opinia președintelui SUA

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că Rusia ar fi putut încheia războiul din Ucraina încă din prima zi, dacă forțele ruse ar fi urmat un alt plan de înaintare spre Kiev.

Donald Trump a declarat că războiul din Ucraina ar fi trebuit să se încheie rapid, deoarece președintele rus Vladimir Putin avea sute de tancuri care se îndreptau spre Kiev pe o autostradă. „Când a început războiul, Putin avea sute de tancuri care se deplasau pe autostradă. Este o autostradă din beton, o autostradă foarte bună, solidă care ducea drept la Kiev. Și pe la jumătatea distanței... Armata lui ar fi ajuns acolo în trei ore”, a afirmat președintele american, într-un interviu pentru Axios, scrie Digi24.

Totuși, potrivit lui Donald Trump, acest lucru nu s-a întâmplat deoarece un general rus a decis să trimită tancurile prin câmpurile agricole. Vehiculele au rămas blocate în noroi, după ce în zonă au avut loc ploi record cu câteva zile înainte. Liderul american a afirmat că forțele ucrainene au distrus apoi tancurile rusești folosind rachete antitanc Javelin, furnizate Kievului în timpul mandatului său.

„Aveau un general, care cel mai probabil nu mai este acum printre noi, care a decis ca în loc să meargă direct la Kiev și să pună capăt războiului din prima zi, să se deplaseze pe teren agricol și prin noroi. Înainte de acest atac au fost câteva zile cu ploi torențiale și acele tancuri s-au blocat în noroi. Le-am dat ucrainenilor lansatoare de rachete anti-tanc Javelin și au distrus tancurile. Le-am dat înainte să înceapă războiul”, a mai adăugat Donald Trump. T

otodată, Donald Trump a afirmat în cadrul interviului, că nu este indulgent cu Rusia, susținând că a adoptat o linie dură atât față de Moscova, cât și față de China. „Se spune că mă port foarte drăguț cu Rusia. Nu sunt drăguț cu Rusia. Am fost foarte dur cu Rusia și China, mai dur decât oricine altcineva și de aceea, acei oameni mă respectă”, a declarat președintele Statelor Unite.