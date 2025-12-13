Vacile dispar din satele moldovenești. Localnic: Apa minerală este mai scumpă decât laptele. E multă muncă, de dimineața până seara”

În satele din Moldova, creșterea vacilor a devenit prea costisitoare. La începutul acestui an, erau înregistrate doar 70.000 de bovine, cu 95% mai puțin decât anul trecut. Sătenii renunță la vaci din cauza prețului furajelor, iar laptele autohton devine tot mai rar.

Situația este vizibilă în multe localități. În comuna Alava, din raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova, grajdurile sunt goale. Localnicii recunosc că au renunțat la creșterea vacilor din cauza costurilor tot mai mari ale furajelor.

„O sticlă de apă minerală costă mai mult decât laptele. Deci, apa este mai scumpă decât laptele. Dar ca să obții lapte, trebuie să cosi, să cureți, să hrănești, să uzi… E multă muncă, de dimineața până seara”, explică un locuitor din Alava, potrivit agrotv.

La aceste dificultăți se adaugă și seceta anormală din ultimii ani, care afectează producția de furaje.

„Există o problemă cu furajele: căldura este intensă, totul arde, nu avem cu ce să le hrănim”, adaugă sătenii.

Primarul comunei Alava, Veaceslav Syvak, confirmă scăderea dramatică a numărului de bovine. „Acum doi ani, erau 20 de vaci; acum a mai rămas doar una – la o singură fermă”, a spus acesta.

Tendința se regăsește la nivel național: vacile dispar din gospodăriile oamenilor, iar viața rurală se schimbă odată cu ele.

Situația stă, însă, mai bine în fermele mari. Acolo numărul turmelor a crescut cu aproximativ 5%, grație sprijinului financiar guvernamental. Un exemplu este ferma lui Serghei Filipov, din satul Lazo, care administrează aproximativ 80 de vaci pentru lapte.

„Producem 130-140 de litri zilnic, uneori până la 150. Dacă nu ar fi profitabil, nu aș crește vaci. În prezent, primim o subvenție de 3 lei pe litru de lapte”, afirmă fermierul pentru sursa citată.