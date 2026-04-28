Marți, 28 Aprilie 2026
Video Tragedie în Indonezia: cel puțin 14 oameni au murit într-un accident feroviar

Preşedintele indonezian Prabowo Subianto a ordonat marţi o anchetă privind o coliziune între două trenuri, survenită luni seară în apropiere de Jakarta şi soldată cu 14 morţi şi zeci de răniţi, conform celui mai nou bilanţ.

Cel puțin 14 oameni au murit FOTO X / Punch Newspapers @MobilePunch
O operaţiune de salvare la scară largă a continuat până marţi dimineaţă în apropierea gării Bekasi Timur, la 25 km est de capitala Jakarta, unde s-a produs accidentul, când un tren de navetişti staţionar a fost lovit de un tren pe distanţe lungi, potrivit Agerpres.

În total, coliziunea a dus la 14 decese, conform ultimelor date publicate marţi dimineaţă de compania feroviară de stat KAI, care a adăugat că 84 de persoane au primit tratament medical în spital.

Mohammad Syafii, directorul agenţiei naţionale de căutare şi salvare, a anunţat marţi dimineaţă sfârşitul căutărilor.

Toate victimele se aflau la bordul trenului de navetişti, iar cei aproximativ 240 de pasageri din celălalt tren au fost evacuaţi în siguranţă, a spus Annei Purba, purtătoare de cuvânt a KAI.

Şeful poliţiei din Jakarta, Asep Edi Suheri, a explicat că un tren pe distanţe lungi s-a ciocnit cu ultimul vagon, rezervat femeilor, al unui tren de navetişti staţionar.

Potrivit unui alt purtător de cuvânt al KAI, Franoto Wibowo, un taxi a lovit aparent trenul de navetişti la o trecere la nivel cu calea ferată, oprindu-l pe şine.

Preşedintele Prabowo Subianto a vizitat pacienţii spitalizaţi marţi. El a transmis condoleanţe familiilor celor decedaţi şi a declarat că a ordonat o "anchetă imediată".

De asemenea, a ordonat construirea unui pasaj pietonal pentru maşini peste liniile de cale ferată.

"În general, constatăm că multe treceri la nivel cu calea ferată nu sunt supravegheate", a declarat preşedintele. "Am ordonat să reparăm imediat toate aceste treceri, fie cu posturi de pază, fie cu tobogane", a adăugat el.

