Preşedintele indonezian Prabowo Subianto a ordonat marţi o anchetă privind o coliziune între două trenuri, survenită luni seară în apropiere de Jakarta şi soldată cu 14 morţi şi zeci de răniţi, conform celui mai nou bilanţ.

O operaţiune de salvare la scară largă a continuat până marţi dimineaţă în apropierea gării Bekasi Timur, la 25 km est de capitala Jakarta, unde s-a produs accidentul, când un tren de navetişti staţionar a fost lovit de un tren pe distanţe lungi, potrivit Agerpres.

În total, coliziunea a dus la 14 decese, conform ultimelor date publicate marţi dimineaţă de compania feroviară de stat KAI, care a adăugat că 84 de persoane au primit tratament medical în spital.

Mohammad Syafii, directorul agenţiei naţionale de căutare şi salvare, a anunţat marţi dimineaţă sfârşitul căutărilor.

Toate victimele se aflau la bordul trenului de navetişti, iar cei aproximativ 240 de pasageri din celălalt tren au fost evacuaţi în siguranţă, a spus Annei Purba, purtătoare de cuvânt a KAI.

Şeful poliţiei din Jakarta, Asep Edi Suheri, a explicat că un tren pe distanţe lungi s-a ciocnit cu ultimul vagon, rezervat femeilor, al unui tren de navetişti staţionar.

Potrivit unui alt purtător de cuvânt al KAI, Franoto Wibowo, un taxi a lovit aparent trenul de navetişti la o trecere la nivel cu calea ferată, oprindu-l pe şine.

Preşedintele Prabowo Subianto a vizitat pacienţii spitalizaţi marţi. El a transmis condoleanţe familiilor celor decedaţi şi a declarat că a ordonat o "anchetă imediată".

De asemenea, a ordonat construirea unui pasaj pietonal pentru maşini peste liniile de cale ferată.

"În general, constatăm că multe treceri la nivel cu calea ferată nu sunt supravegheate", a declarat preşedintele. "Am ordonat să reparăm imediat toate aceste treceri, fie cu posturi de pază, fie cu tobogane", a adăugat el.