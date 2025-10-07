Video Tragedie în India. O alunecare de pământ provocată de ploi a omorât 15 oameni care se aflau într-un autobuz

Cel puţin 15 persoane au murit după ce ploile torenţiale au cauzat o alunecare de pământ care a distrus un autobuz în statul Himachal Pradesh, în nordul Indiei, au anunţat marţi autorităţile indiene, citate de AFP.

Echipele de salvare şi localnicii veniţi la locul accidentului, marţi seară, continuau să sape sub roci şi mormane de pământ în căutarea unor eventuali supravieţuitori.

Incidentul s-a produs în Bilaspur, la circa 100 de kilometri distanţă de Shimla, capitala acestui stat indian din regiunea Himalaya, scrie Agerpres.

"Cincisprezece decese au fost confirmate până în prezent", a declarat Guvernul local într-un comunicat de presă, înainte să adauge că "trei copii au fost salvaţi şi sunt în prezent spitalizaţi".

Viiturile şi alunecările de teren au făcut deja zeci de victime în India în timpul actualului sezon musonic.

Ploile musonice, ce durează în general din iunie până în septembrie, sunt vitale pentru economia agricolă a regiunii. Însă ele cauzează adeseori victime omeneşti şi distrugeri pe scară largă, în special în statele himalayene, fragile din punct de vedere ecologic, unde experţii avertizează că numărul evenimentelor extreme a crescut în ultimii ani.

Ploile torenţiale de săptămâna trecută au cauzat, de asemenea, alunecări de teren şi inundaţii în Darjeeling, în nord-estul Indiei, distrugând aproximativ 5% din faimoasele plantaţii de ceai locale.

Inundaţiile au distrus numeroase şosele, peste 500 de case şi au ucis cel puţin 36 de persoane în acea regiune.