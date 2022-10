Accident cumplit în India, soldat cu decesul a 25 de persoane, după ce un autobuz a căzut într-o prăpastie

Cel puţin 25 de persoane au murit după ce un autobuz cu 45 de călători care mergeau la o nuntă a căzut într-o prăpastie în munţii din nordul Indiei, a anunţat miercuri poliţia, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Vehiculul, care avea la bord circa 45 de persoane care mergeau la o nuntă, circula pe un drum de munte periculos în statul Uttarakhand când şoferul a făcut un viraj care a dus la căderea autobuzului într-o prăpastie adâncă de 500 de metri.

"Douăzeci de persoane au fost salvate", a declarat pentru AFP Ashok Kumar, înalt reprezentant al poliţiei din acest stat. Premierul Narendra Modi a dat asigurări că supravieţuitorii vor primi "tot ajutorul posibil".

"În acest moment tragic mă gândesc la familiile îndoliate", a scris el miercuri pe Twitter. Accidentele pe şosele sunt frecvente şi mortale în statul Uttarakhand, care traversează o parte din Munţii Himalaya indieni şi găzduieşte numeroase locuri de pelerinaj religios.

Peste 20 de pelerini au murit în iunie după ce autobuzul lor a căzut într-o râpă. Ei se îndreptau spre un sanctuar dedicat divinităţii hinduse Yamuna, la nord de capitala statului, Dehradun.

Circa 15.000 de victime pe an, pe șosele

Conform unui raport al Băncii Mondiale publicat anul trecut, în India se înregistrează 11% din numărul global de morţi pe şosele, în contextul în care această ţară nu are decât 1% din parcul auto mondial. Accidentele pe şosele fac circa 150.000 de victime în India în fiecare an, adică o persoană la fiecare patru minute, şi costă economia indiană circa 75 de miliarde de dolari pe an, conform raportului.

Tragedie și în China

Douăzeci şi şapte de persoane au murit pe 18 septembrie într-un accident de autobuz în sud-vestul Chinei, a anunţat canalul televiziunii de stat CCTV, informează Reuters.

Acesta este cel mai grav accident rutier din ţară de la începutul anului. El s-a produs pe o autostradă din provincia muntoasă Guizhou, când autobuzul care transporta în total 47 de persoane "s-a răsturnat pe o parte", a declarat CCTV.

Accidentul a avut loc la primele ore ale zilei de duminică, la aproximativ 170 km sud-est de capitala provinciei, Guiyang, a declarat poliţia.