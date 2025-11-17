Topul celor mai puternice armate din lume în 2025 – clasamentul Global Firepower. Pe ce loc se află România

Global Firepower a publicat ediţia 2025 a clasamentului său anual privind puterea militară globală, evaluând 145 de state pe baza unui indice propriu, PowerIndex, unde un scor mai apropiat de 0 indică o capacitate militară mai ridicată. Evaluarea ia în calcul peste 60 de indicatori, de la bugetul de apărare şi numărul militarilor activi până la resurse naturale, infrastructură şi flotă, excluzând însă arsenalul nuclear.

Unele dintre cele mai uimitoare progrese tehnologice au loc în prima linie.

Armata a fost mult timp locul în care s-au produs unele dintre cele mai semnificative dezvoltări tehnologice, de la arme autonome și bazate pe inteligență artificială până la războiul cibernetic.

Dar nu toate națiunile au ținut pasul.

În timp ce SUA și Rusia au dezvoltat unele dintre cele mai avansate arme din lume, armatele altor națiuni nu au reușit să adopte sau să se adapteze la noile tehnologii.

Armatele din țările mai mici nu dispun, de asemenea, de la fel de multă resurse umane ca unele dintre cele mai populate țări din lume, precum China și India. În unele cazuri, anumite națiuni care promovează pacea, precum Islanda și Costa Rica, au optat pentru a nu avea deloc armată.

Puterea nu este determinată doar de mărimea armatei unei națiuni, ci și de activele sale, cum ar fi navele de război și avioanele, bugetul său de apărare și accesul la resurse naturale, cum ar fi petrolul și cărbunele.

Clasamentul puterii militare publicat în acest an de Global Firepower evaluează armatele a 145 de țări pe baza unor factori precum geografia, resursele și echipamentele.

Clasamentul compară armatele pe baza a 60 de indicatori ai puterii de apărare convenționale, precum numărul de soldați și cantitatea de echipamente, situația financiară și accesul la resurse, fără a lua în considerare capacitățile nucleare ale fiecărei țări.

Deşi experții atrag frecvent atenția că metodologia are limite, clasamentul oferă o imagine utilă asupra echilibrului convențional de forțe la nivel global, scrie Business Insider.

Top 20 armate ale lumii în 2025

1. Statele Unite

PowerIndex: 0,0744

SUA îşi menţin poziţia de lider global. Dispune de cele mai mari bugete de apărare, de forțe aeriene și navale dominante, precum și de infrastructură logistică extinsă. Înregistrează totodată cele mai slabe rezultate la datoria externă şi numărul de forțe paramilitare.

2. Rusia

PowerIndex: 0,0788

Rusia se menține pe locul al doilea, cu un avantaj considerabil la artilerie, rachete și resurse naturale. Clasamentul nu ia în calcul arsenalul nuclear, ceea ce ar putea amplifica diferenţele reale.

3. China

PowerIndex: 0,0788

China rămâne un actor militar major, dispunând de una dintre cele mai mari armate active din lume și de resurse industriale vaste. Scorurile slabe provin din nivelul ridicat al consumului energetic și datoria externă.

4. India

PowerIndex: 0,1184

India se remarcă prin resurse umane uriașe și o industrie militară în dezvoltare rapidă. Se află în topul mondial la numărul de militari activi și paramilitari, însă rămâne vulnerabilă la capitolele infrastructură și resurse energetice.

5. Coreea de Sud

PowerIndex: 0,1656

Coreea de Sud dispune de una dintre cele mai modernizate armate din Asia, cu aviație, flotă și artilerie foarte competitive, susținute de serviciul militar obligatoriu.

6. Regatul Unit

PowerIndex: 0,1785

Marea Britanie rămâne un actor militar de top, cu o flotă modernă de portavioane și distrugătoare. Un buget de apărare ridicat compensează numărul mai redus de militari.

7. Franţa

PowerIndex: 0,1878

Franţa se plasează pe locul al șaptelea, cu un mix puternic de capacități navale, aeriene și un buget semnificativ. Scorurile mai slabe vin din consumul ridicat de resurse și o flotă redusă de avioane de atac.

8. Japonia

PowerIndex: 0,1839

Japonia are una dintre cele mai tehnologizate forțe navale și aeriene din lume, dar constituția sa limitează rolul militar la apărare, nu la operațiuni ofensive.

9. Turcia

PowerIndex: 0,1902

Turcia se evidențiază printr-o flotă navală considerabilă și un program avansat de drone. Deficitele majore apar în lipsa portavioanelor și în consumul ridicat de resurse.

10. Italia

PowerIndex: ~0,21

Italia închide topul 10, cu o armată profesională și o prezență navală solidă, în special în domeniul portavioanelor și navelor de sprijin.

11. Brazilia

PowerIndex: 0,2415

Brazilia domină America de Sud prin resurse naturale vaste, populație numeroasă și infrastructură extinsă, deşi flota navală și aviația sunt mai reduse comparativ cu alte state din top.

12. Pakistan

PowerIndex: 0,2513

Pakistanul se află pe locul 12, cu efective militare mari și un arsenal convențional extins, inclusiv artilerie și blindate.

13. Indonezia

PowerIndex: 0,2557

Indonezia punctează ridicat la capitolele populaţie și resurse, dar rămâne în urmă în zona navală de mare tonaj și la transport strategic.

14. Germania

PowerIndex: 0,2601

Germania are o industrie puternică și infrastructură solidă, însă lipsurile persistente în dotarea armatei și problemele logistice influențează poziția din clasament.

15. Israel

PowerIndex: 0,2661

Israelul rămâne unul dintre cei mai tehnologizați actori regionali, cu investiții mari în apărare și capacități aeriene avansate. Cheltuielile sale militare sunt printre cele mai ridicate din lume raportat la PIB.

16. Iran

PowerIndex: 0,3048

Iranul se bazează pe resurse masive de petrol și gaze și pe o flotă puternică de rachete și artilerie, în pofida limitărilor navale și aeriene.

17. Spania

PowerIndex: 0,3242

Spania obține rezultate medii la majoritatea indicatorilor, dar are un avantaj în infrastructură și în anumite elemente ale flotei navale.

18. Australia

PowerIndex: 0,3298

Australia compensează lipsa unei populații foarte numeroase prin investiții ridicate în apărare, acces la resurse și alianțe strategice.

19. Egipt

PowerIndex: 0,3427

Egiptul rămâne una dintre cele mai mari forțe militare ale Orientului Mijlociu, cu un arsenal consistent de blindate și elicoptere, susținut de o populație numeroasă.

20. Ucraina

PowerIndex: 0,3755

Ucraina se află pe locul 20, cu unul dintre cele mai mari efective militare din Europa, consolidat în contextul conflictului cu Rusia. Pierderile navale și presiunea asupra resurselor rămân puncte dificile.

România ocupă locul 51 . Indicatori principali ai României în evaluarea GFP

Resurse umane

România dispune de un personal militar activ relativ redus comparativ cu statele din prima jumătate a clasamentului. Recrutarea și retenția personalului rămân provocări, în contextul suspendării serviciului militar obligatoriu și al migrației forței de muncă.

Bugetul apărării

Cheltuielile de apărare au crescut în mod constant, depășind pragul de 2% din PIB, în conformitate cu angajamentele NATO. Creșterea bugetară permite modernizarea echipamentelor, dar investițiile sunt distribuite pe programe pe termen lung, ceea ce înseamnă că efectul lor complet va fi vizibil în anii următori.

Echipamente militare

Forțele aeriene se află în plin proces de modernizare, prin introducerea avioanelor F-16 și planuri pentru F-35.

Forțele terestre dispun în continuare de tehnică în mare parte sovietică sau modernizată local, la care se adaugă programe noi, precum transportoarele Piranha V.

Forțele navale reprezintă una dintre cele mai slabe componente ale armatei, în absența unor nave moderne multifuncționale, proiectele de achiziție fiind repetat amânate.

Infrastructură și logistică

România punctează moderat în ceea ce privește rețeaua de transport — porturi, căi ferate și drumuri — însă infrastructura militară specializată necesită modernizări pentru a fi pe deplin compatibilă cu operațiunile NATO de mare amploare.

Poziție strategică și geografie

Aflată pe flancul estic al NATO și la Marea Neagră, România beneficiază de o poziție strategică importantă, dar și dificilă. Prezența militară aliată, inclusiv americană, consolidează securitatea regională.

Locul 51 reflectă stadiul intermediar în care se află armata României: o forță aflată în tranziție, cu investiții majore în curs, dar care încă nu a atins nivelul de capabilități al principalelor armate europene. Procesul de modernizare rămâne esențial pentru creșterea influenței militare și pentru consolidarea poziției României în cadrul NATO.

Poziţiile altor state vecine

Polonia – locul 21

Ungaria – locul 55

Bulgaria – locul 62

Serbia – locul 63

Republica Moldova – locul 134