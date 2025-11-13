Thailanda renunță la interdicția privind consumul de alcool după-amiaza, în urma protestelor

Thailanda a renunțat la interdicția privind consumul de alcool după-amiaza, la doar câteva zile după introducerea ei.

Potrivit Bloomberg, măsura a provocat proteste puternice în turism și a obligat autoritățile să se răzgândească rapid.

Așadar, pentru o perioadă de șase luni, începând din decembrie, autoritățile thailandeze vor permite vânzarea de băuturi alcoolice între orele 14:00 și 17:00.

Ministrul sănătății publice, Pattana Promphat, a anunțat decizia joi, după o ședință de trei ore a comitetului de control al alcoolului. Programul pilot ar putea fi prelungit până după jumătatea anului 2026.

Recent, guvernul din Thailanda au implementat reglementări mai stricte privind alcoolul, impunând amenzi celor care consumă astfel de băuturi în afara orelor permise sau în locuri interzise, începând cu data de 8 noiembrie

Legea actualizată privind controlul băuturilor alcoolice extinde aplicarea măsurilor și asupra cumpărătorilor, cu amenzi de până la 10.000 de baht (echivalentul a 300 de dolari )

Noile reguli privind publicitatea interzic, de asemenea, promovarea băuturilor alcoolice de către vedete, ceea ce suscită îngrijorări în rândul industriei restaurantelor și al turiștilor străini.