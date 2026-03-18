search
Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pe ce mizează Netanyahu în războiul cu Iranul

0
0
Publicat:

Loviturile lansate de Israel asupra Iranului vizează în mod direct structurile de securitate internă, într-o strategie mai amplă a premierului Benjamin Netanyahu de a slăbi regimul de la Teheran și de a crea condițiile pentru o eventuală revoltă populară, potrivit unei analize publicate de The New York Times.

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu/FOTO:Profimedia
Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu/FOTO:Profimedia

Oficiali israelieni par să spere că presiunea militară ar putea declanșa proteste interne, în ciuda riscului ridicat ca acestea să fie reprimate violent.

În cadrul operațiunii, Israelul a eliminat figuri-cheie din conducerea iraniană, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei și secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, Ali Larijani. În paralel, forțele israeliene au intensificat atacurile asupra structurilor de securitate implicate anterior în reprimarea protestelor antiguvernamentale.

Strategia nu este însă unanim acceptată. Unii foști oficiali israelieni o consideră nerealistă, argumentând că aparatul de securitate iranian este prea bine consolidat pentru a se prăbuși sub presiune externă. Alți experți spun că o schimbare de regim ar necesita nu doar lovituri aeriene, ci și o mobilizare internă semnificativă.

Săptămâna trecută, Netanyahu a declarat că operațiunea aeriană a produs „lovituri devastatoare” asupra sistemului de securitate iranian și ar putea crea condiții „optime” pentru o revoltă.

„Mă adresez poporului iranian. Momentul în care veți putea ieși în stradă pentru libertate se apropie. Suntem alături de voi și vă sprijinim. Dar, în cele din urmă, decizia vă aparține”, a spus el.

Chiar dacă unele capacități ale forțelor interne iraniene au fost afectate, nu este clar dacă populația va reveni în stradă, mai ales după valurile de represiune din ultimele luni, soldate cu mii de victime.

La începutul operațiunii, atât Israelul, cât și SUA au sugerat că urmăresc crearea condițiilor pentru o schimbare de regim. Între timp, președintele american Donald Trump a declarat că un astfel de scenariu nu pare iminent.

„Li se spune: dacă protestați, veți fi uciși în stradă. Este un obstacol major pentru oameni neînarmați”, a afirmat Trump pe 13 martie.

Durata conflictului ar putea depinde în mare măsură de deciziile Washingtonului

În ultimele două decenii, iranienii au organizat în mod repetat proteste împotriva autorităților, asumându-și riscuri semnificative. La începutul actualei operațiuni, au existat reacții de susținere în urma eliminării lui Khamenei, lider suprem timp de peste trei decenii, asociat cu reprimarea disidenței.

Cu toate acestea, autoritățile iraniene au transmis avertismente ferme. Șeful poliției, Ahmadreza Radan, a amenințat cu sancțiuni dure orice tentativă de protest. În același timp, mii de persoane au participat la manifestații organizate de regim împotriva SUA și Israelului, sugerând că guvernul păstrează sprijin în anumite segmente ale populației.

De la începutul războiului, Israelul a lansat zeci de atacuri asupra principalelor structuri de securitate, inclusiv asupra forțelor Basij, afiliate Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Loviturile americane au vizat în principal centre de comandă și infrastructură de informații ale aceleiași organizații.

Israelul continuă să încurajeze public ideea unei revolte

Potrivit unui document al Departamentului de Stat al SUA, consultat de The Washington Post, oficiali israelieni au avertizat că protestatarii ar putea fi „uciși” dacă ies în stradă, întrucât forțele de securitate dețin în continuare avantajul operațional. Cu toate acestea, Israelul continuă să încurajeze public ideea unei revolte.

Evaluările diplomatice sugerează că regimul iranian este pregătit „să lupte până la capăt”. În același timp, Israelul ar fi cerut SUA să fie pregătite să sprijine eventuali protestatari, dacă situația va escalada.

Unii analiști consideră că slăbirea structurilor de represiune ar putea accelera tensiunile interne. Generalul în rezervă Ertan Ortal a declarat că perturbarea lanțului de comandă ar putea reduce eficiența forțelor Basij, ai căror membri depind în mare măsură de ordinele superiorilor.

Alți experți rămân sceptici. Raz Zimmt, de la Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv, spune că un eventual eșec al forțelor de securitate ar putea încuraja protestele, dar nu există garanții în acest sens.

Vali Nasr, profesor la Universitatea Johns Hopkins, atrage atenția asupra unei dinamici complexe: „Există o ostilitate profundă față de Republica Islamică, dar și resentimente semnificative față de SUA și Israel, precum și temeri legate de viitorul țării”.

La rândul său, fostul ofițer de informații Shahar Kofman consideră improbabilă o revoltă de amploare, subliniind dimensiunea și capacitatea coercitivă a forțelor Basij.

„Este o organizație numeroasă, bine înarmată și motivată. Eficiența ei în reprimarea protestelor nu trebuie subestimată”, a spus acesta.

În opinia sa, Israelul ar trebui să se concentreze pe obiective mai tangibile, precum limitarea programului nuclear și a capacităților militare ale Iranului.

Evaluări recente ale serviciilor de informații americane indică faptul că regimul iranian ar putea rămâne la putere pe termen scurt, chiar dacă slăbit, cu un control sporit exercitat de structurile militare și de securitate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. Cum a murit strivită pe trotuar o tânără gravidă, într-un accident provocat de un șofer neatent, în Cluj-Napoca
stirileprotv.ro
image
Acești pensionari români primesc 250 lei de Paște. Decizia este oficială – cine ia banii
gandul.ro
image
Țara din UE cu cei mai scumpi carburanți: de ce plătesc șoferii prețuri record la pompă
mediafax.ro
image
LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Cine devine noul președinte al Federației Române de Fotbal
fanatik.ro
image
Reabilitarea mareșalului Ion Antonescu, pe masa judecătorilor în 2026. Cererea de exonerare a dictatorului pentru crime de război a fost depusă de o entitate recent constituită
libertatea.ro
image
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink al lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă să informații
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Cel mai mare angajator din Teleorman, cu peste 800 de angajaţi, plănuiește închiderea treptată a fabricii
observatornews.ro
image
'Prințesa cu volănașe', dată afară de la Desafio. Câți bani a primit Luiza Condrea, de la Pro TV, pentru cele 11 săptămâni în Thailanda
cancan.ro
image
100 de lei la pensie și pentru persoanele cu handicap, cu ocazia Paștelui. Care oraș oferă tichetele?
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce poți include într-un contract prenupțial în România. Clauze care fac diferența în caz de divorț
playtech.ro
image
Anunțul momentului despre Mirel Rădoi! Câți bani a refuzat Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Eșec total! Iranul a apelat, fără succes, la o variantă fără precedent
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ Dan Petrescu a suferit o intervenție de urgență. În ce stare se află fostul antrenor al CFR Cluj
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Ministrul Muncii a dat în direct vestea aşteptată de 2,8 milioane de pensionari
romaniatv.net
image
Prognoza meteo 18 martie. Ninsorile și lapovița revin în teritoriu
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Trei români arestați în Germania după ce au încercat faimoasa metodă „acoperișul”. Cât au cerut aceștia victimei de 90 de ani pentru o oră și jumătate de muncă
actualitate.net
image
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți
click.ro
image
„Cum își permit oamenii să aibă copii?” Dezbaterea lansată de o româncă după ce a calculat cheltuielile pe care le are cu partenerul
click.ro
image
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
click.ro
Meghan Lilibet jpg
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în unităţile agricole ale județului Constanţa, la 1 iulie 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 73/1972)
O „minune” a zootehniei comuniste: porcul de o tonă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
image
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți

OK! Magazine

image
Deși are tot mai multe riduri, Regina Camilla e lăudată pentru tenul ei. Care ar fi presupusul secret anti-îmbătrânire

Click! Pentru femei

image
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte