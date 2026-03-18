Pe ce mizează Netanyahu în războiul cu Iranul

Loviturile lansate de Israel asupra Iranului vizează în mod direct structurile de securitate internă, într-o strategie mai amplă a premierului Benjamin Netanyahu de a slăbi regimul de la Teheran și de a crea condițiile pentru o eventuală revoltă populară, potrivit unei analize publicate de The New York Times.

Oficiali israelieni par să spere că presiunea militară ar putea declanșa proteste interne, în ciuda riscului ridicat ca acestea să fie reprimate violent.

În cadrul operațiunii, Israelul a eliminat figuri-cheie din conducerea iraniană, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei și secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, Ali Larijani. În paralel, forțele israeliene au intensificat atacurile asupra structurilor de securitate implicate anterior în reprimarea protestelor antiguvernamentale.

Strategia nu este însă unanim acceptată. Unii foști oficiali israelieni o consideră nerealistă, argumentând că aparatul de securitate iranian este prea bine consolidat pentru a se prăbuși sub presiune externă. Alți experți spun că o schimbare de regim ar necesita nu doar lovituri aeriene, ci și o mobilizare internă semnificativă.

Săptămâna trecută, Netanyahu a declarat că operațiunea aeriană a produs „lovituri devastatoare” asupra sistemului de securitate iranian și ar putea crea condiții „optime” pentru o revoltă.

„Mă adresez poporului iranian. Momentul în care veți putea ieși în stradă pentru libertate se apropie. Suntem alături de voi și vă sprijinim. Dar, în cele din urmă, decizia vă aparține”, a spus el.

Chiar dacă unele capacități ale forțelor interne iraniene au fost afectate, nu este clar dacă populația va reveni în stradă, mai ales după valurile de represiune din ultimele luni, soldate cu mii de victime.

La începutul operațiunii, atât Israelul, cât și SUA au sugerat că urmăresc crearea condițiilor pentru o schimbare de regim. Între timp, președintele american Donald Trump a declarat că un astfel de scenariu nu pare iminent.

„Li se spune: dacă protestați, veți fi uciși în stradă. Este un obstacol major pentru oameni neînarmați”, a afirmat Trump pe 13 martie.

Durata conflictului ar putea depinde în mare măsură de deciziile Washingtonului

În ultimele două decenii, iranienii au organizat în mod repetat proteste împotriva autorităților, asumându-și riscuri semnificative. La începutul actualei operațiuni, au existat reacții de susținere în urma eliminării lui Khamenei, lider suprem timp de peste trei decenii, asociat cu reprimarea disidenței.

Cu toate acestea, autoritățile iraniene au transmis avertismente ferme. Șeful poliției, Ahmadreza Radan, a amenințat cu sancțiuni dure orice tentativă de protest. În același timp, mii de persoane au participat la manifestații organizate de regim împotriva SUA și Israelului, sugerând că guvernul păstrează sprijin în anumite segmente ale populației.

De la începutul războiului, Israelul a lansat zeci de atacuri asupra principalelor structuri de securitate, inclusiv asupra forțelor Basij, afiliate Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Loviturile americane au vizat în principal centre de comandă și infrastructură de informații ale aceleiași organizații.

Israelul continuă să încurajeze public ideea unei revolte

Potrivit unui document al Departamentului de Stat al SUA, consultat de The Washington Post, oficiali israelieni au avertizat că protestatarii ar putea fi „uciși” dacă ies în stradă, întrucât forțele de securitate dețin în continuare avantajul operațional. Cu toate acestea, Israelul continuă să încurajeze public ideea unei revolte.

Evaluările diplomatice sugerează că regimul iranian este pregătit „să lupte până la capăt”. În același timp, Israelul ar fi cerut SUA să fie pregătite să sprijine eventuali protestatari, dacă situația va escalada.

Unii analiști consideră că slăbirea structurilor de represiune ar putea accelera tensiunile interne. Generalul în rezervă Ertan Ortal a declarat că perturbarea lanțului de comandă ar putea reduce eficiența forțelor Basij, ai căror membri depind în mare măsură de ordinele superiorilor.

Alți experți rămân sceptici. Raz Zimmt, de la Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv, spune că un eventual eșec al forțelor de securitate ar putea încuraja protestele, dar nu există garanții în acest sens.

Vali Nasr, profesor la Universitatea Johns Hopkins, atrage atenția asupra unei dinamici complexe: „Există o ostilitate profundă față de Republica Islamică, dar și resentimente semnificative față de SUA și Israel, precum și temeri legate de viitorul țării”.

La rândul său, fostul ofițer de informații Shahar Kofman consideră improbabilă o revoltă de amploare, subliniind dimensiunea și capacitatea coercitivă a forțelor Basij.

„Este o organizație numeroasă, bine înarmată și motivată. Eficiența ei în reprimarea protestelor nu trebuie subestimată”, a spus acesta.

În opinia sa, Israelul ar trebui să se concentreze pe obiective mai tangibile, precum limitarea programului nuclear și a capacităților militare ale Iranului.

Evaluări recente ale serviciilor de informații americane indică faptul că regimul iranian ar putea rămâne la putere pe termen scurt, chiar dacă slăbit, cu un control sporit exercitat de structurile militare și de securitate.