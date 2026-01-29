Escaladare periculoasă în Golf: Iranul desfășoară 1.000 de drone după amenințările lui Trump

Iranul își ridică nivelul de alertă militară, pe fondul temerilor tot mai mari privind un posibil atac american, după ce a mobilizat aproximativ 1.000 de drone considerate „strategice”, potrivit presei de stat de la Teheran.

Agenția Tasnim, apropiată de Gardienii Revoluției Islamice (IRGC), a confirmat desfășurarea noilor capacități militare, prezentată drept un răspuns preventiv la escaladarea tensiunilor din Golf și la mișcările recente ale armatei americane.

Anunțul vine în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a ordonat trimiterea unei „armade” navale în regiune, o decizie calificată de analiști drept una dintre cele mai serioase escaladări militare din ultimii ani. Gruparea navală este condusă de portavionul USS Abraham Lincoln, iar Trump a avertizat public că un eventual atac asupra Iranului ar fi „mult mai dur” decât operațiunea aeriană masivă lansată anul trecut împotriva infrastructurii nucleare iraniene, scrie express.com.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, liderul de la Casa Albă a descris desfășurarea forțelor americane drept una „rapidă, puternică și hotărâtă”, afirmând că flota este „pregătită, dispusă și capabilă să își îndeplinească misiunea, cu viteză și violență, dacă va fi necesar”. Trump a reluat apelul către Teheran de a reveni la masa negocierilor, subliniind că timpul „se scurge” și că singura opțiune acceptabilă pentru Washington rămâne un acord care să excludă definitiv obținerea de arme nucleare de către Iran.

Răspunsul Teheranului a fost prompt și tranșant. Un consilier de rang înalt al liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că ideea unui „atac limitat” este o iluzie și că orice acțiune militară americană, indiferent de amploare, va fi considerată un act de război. Replica Iranului, a avertizat acesta, ar fi „imediată, totală și fără precedent”, vizând inclusiv Tel Avivul și toți susținătorii presupusului agresor.

Amenajarea acestui nou front de tensiune marchează o schimbare de accent în discursul administrației Trump. În trecut, amenințările militare ale Washingtonului erau legate în principal de reprimarea violentă a protestelor interne din Iran, soldate, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, cu mii de morți. La un moment dat, președintele american a renunțat temporar la ideea unui atac, invocând promisiunea Teheranului de a suspenda execuțiile protestatarilor.

În prezent însă, dosarul nuclear și programul iranian de rachete balistice par să fi revenit în prim-plan. Potrivit unor surse citate de CNN, discuțiile preliminare dintre Casa Albă și autoritățile iraniene pe aceste teme nu au înregistrat progrese, alimentând riscul unei confruntări directe într-o regiune deja extrem de volatilă.