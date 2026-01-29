Statele Unite trimit o navă de război suplimentară în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor cu Iranul

US Navy, marina americană a statelor Unite, a trimis o navă de război suplimentară în Orientul Mijlociu, „pe fondul unei consolidări militare majore în regiune şi al tensiunilor în creştere”, a declarat joi un oficial american pentru Reuters.

USS Delbert D. Black a intrat în regiune în ultimele 48 de ore, a afirmat oficialul, care s-a exprimat sub rezerva anonimatului, potrivit agenției intrernaționale de presă, citate de Agerpres

Astfel, numărul distrugătoarelor în Orientul Mijlociu se ridică la şase, împreună cu un portavion şi alte trei fregate din programul Littoral Combat Ship (LCS), o clasă de nave de război rapide şi agile proiectate de US Navy pentru a opera în medii apropiate de ţărm.

Distrugătorul USS Delbert D. Black (DDG-119), din clasa Arleigh-Burke, a intrat în dotarea marinei americane în 2020.

Sosirea acestei noi nave de război în regiune a fost anunţată în premieră de postul de televiziune CBS News.

Iranul a anunțat exerciții militare cu foc real în Strâmtoarea Ormuz, pe fondul tensiunilor cu SUA

Forțele navale ale Gardienilor Revoluției din Iran vor desfășura săptămâna viitoare exerciții cu foc real în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai strategice rute maritime din lume, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale la nivel global, a transmis joi postul Press TV, citat de EFE.

Exercițiile sunt anunțate într-un moment în care tensiunile dintre Washington și Teheran se amplifică, după ce președintele american Donald Trump a trimis o flotă militară în Orientul Mijlociu și a avertizat că ar putea recurge la forță dacă Iranul refuză negocierile, relatează Agerpres, citând sursele amintite.

Decizia Casei Albe a venit în urma protestelor violente care au zguduit Iranul la finalul lunii decembrie 2025, manifestații reprimate dur de autoritățile iraniene. Teheranul acuză Statele Unite și Israelul că ar fi instigat revoltele soldate cu peste 3.100 de morți.

Kremlinul avertizează asupra riscului de destabilizare

Tot joi, Kremlinul a transmis că orice utilizare a forței împotriva Iranului ar genera „haos și destabilizare” în întreaga regiune, fără a face referire directă la declarațiile administrației americane.

Gardienii Revoluției, în vizorul Uniunii Europene

În aceeași zi, miniștrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord politic informal pentru includerea Gardienilor Revoluției pe lista organizațiilor teroriste ale UE, ca urmare a reprimării revoltelor din Iran.

Potrivit șefei diplomației europene, Kaja Kallas, decizia urmează să fie formalizată, fiind necesară unanimitatea statelor membre.