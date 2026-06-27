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Țara „mutată” în urma cutremurului din 2011

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Un cutremur devastator produs în 2011 nu a schimbat doar peisajul vizibil al unei țări, ci și poziția ei geologică, cercetătorii arătând ulterior că întreg arhipelagul a fost „mutat” spre est în urma unui fenomen seismic rar, generat de unde care au traversat interiorul Pământului și s-au întors la suprafață la câteva minute după seismul principal.

Crăpături uriașe în asfalt în urma cutremurului din 2011 din Japonia
În urma cutremurului, întreg teritoriul țării s-a deplasat spre EST. Foto arhivă

Un cutremur de magnitudine 9,0 produs în 2011 în largul coastelor Japoniei nu doar că a declanșat un tsunami devastator și a provocat una dintre cele mai grave crize nucleare din istorie, ci a generat și un efect geologic mult mai puțin cunoscut: deplasarea întregii mase terestre a Japoniei cu câțiva milimetri spre est, într-un fenomen pe care cercetătorii îl descriu acum ca fiind „extraordinar” și abia recent înțeles complet, potrivit presei internaționale și studiilor de specialitate

Un cutremur care a schimbat mai mult decât linia țărmului

Seismul din 11 martie 2011, cu magnitudinea 9,0, a fost unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată, declanșând un tsunami uriaș și dezastrul nuclear de la Fukushima, cu peste 18.000 de victime și pagube estimate la sute de miliarde de dolari. 

Însă, dincolo de distrugerile vizibile, instrumentele GPS și rețelele geodezice au arătat că, la aproximativ 15 minute după declanșarea cutremurului, aproape întreg teritoriul Japoniei s-a deplasat simultan spre est, într-un mod uniform și greu de detectat inițial. 

Mișcarea a fost extrem de mică, de ordinul a 5–6 milimetri, însă a avut o semnificație științifică majoră, deoarece a afectat o zonă de aproximativ 3.000 de kilometri, de la Hokkaido până la Kyushu, ceea ce o face cea mai extinsă deplasare de acest tip observată vreodată. 

Fenomenul care a surprins comunitatea științifică

Cercetătorii au descris acest eveniment ca fiind un tip de „mișcare întârziată” a scoarței terestre, produsă nu de undele inițiale ale cutremurului, ci de unde seismice care au călătorit până la nucleul Pământului și s-au întors la suprafață, declanșând o reacție secundară în falii tectonice aflate deja sub tensiune. 

Geofizicianul Sunyoung Park, coordonatorul cercetării, a explicat că ceea ce a făcut acest caz special a fost faptul că aproape întreg Japonia s-a deplasat „aproape simultan”, un comportament care nu fusese documentat anterior la o asemenea scară. 

Analiza datelor GPS a arătat că această mișcare nu a fost un artefact de măsurare, ci un răspuns real al scoarței terestre la un tip de unde seismice care se reflectă din nucleul Pământului, cunoscute sub denumirea de unde ScS, capabile să reactiveze falii aflate la distanțe mari de epicentru. 

Cutremur de 7,3 pe Richter în Japonia. Centrala nucleară de la Fukushima nu a fost afectată. Alerta de tsunami rămâne valabilă

Cum s-a produs deplasarea Japoniei

Studiile arată că undele generate de cutremur au pătruns în interiorul planetei, au ricoșat din nucleul metalic al Pământului și au revenit spre crustă după aproximativ 15 minute, moment în care au declanșat o deplasare lentă a mai multor plăci tectonice. 

Acest proces a determinat o „alunecare” a scoarței pe zone extinse de contact între plăci tectonice majore, inclusiv între placa Pacificului și placa Okhotsk, precum și între placa Filipineză și cea Eurasiatică. 

Cercetătorii subliniază că, deși cutremurul principal a deplasat deja placa tectonică cu până la 10 metri în anumite zone, această mișcare secundară a fost mult mai subtilă, dar a acoperit o suprafață mult mai mare decât ruptura inițială. 

Un tip nou de risc seismic

Deși deplasarea de câțiva milimetri nu a fost resimțită de populație și nu a produs daune directe suplimentare, specialiștii avertizează că acest tip de fenomen ar putea reprezenta un risc seismic suplimentar, încă insuficient înțeles.

Cercetătorii susțin că undele reflectate din nucleul Pământului pot acționa ca un „declanșator întârziat” pentru falii deja instabile, ceea ce înseamnă că activitatea seismică nu se încheie neapărat odată cu cutremurul principal.

Potrivit unor experți citați în analiza științifică, acest tip de reacție poate acoperi zone de până la șase ori mai mari decât ruptura inițială a unui cutremur, ceea ce schimbă modul în care sunt înțelese efectele seismelor majore. 

De ce acest fenomen a fost observat abia acum

Un alt motiv pentru care fenomenul a fost identificat abia recent este densitatea ridicată a rețelelor de monitorizare din Japonia, una dintre cele mai bine instrumentate regiuni seismice din lume, cu peste o mie de stații GPS și senzori geologici distribuiți pe întreg teritoriul. 

Fără aceste sisteme de monitorizare de înaltă precizie, o deplasare de doar câțiva milimetri pe o distanță de mii de kilometri ar fi fost aproape imposibil de detectat și de separat de alte efecte ale cutremurului principal.

Cercetătorii avertizează însă că astfel de fenomene ar putea exista și în alte regiuni ale lumii, dar să nu fie observate din cauza lipsei infrastructurii de monitorizare geologică la același nivel.

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