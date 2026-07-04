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Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram

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O anchetă jurnalistică pornită de la povestea unui bărbat care s-a recunoscut într-un videoclip cu conținut pentru adulți a dus la descoperirea unei rețele care filma pe ascuns clienții din hoteluri din China și vindea imaginile pe Telegram.

Camerele video erau direcționate către paturi. FOTO: captură video BBC
Camerele video erau direcționate către paturi. FOTO: captură video BBC

De ani buni, pe rețelele de socializare apar relatări ale unor turiști care spun că au găsit dispozitive de supraveghere ascunse în camerele de hotel, în detectoare de fum, prize, ceasuri sau grile de ventilație. În cele mai multe cazuri, astfel de povești au fost tratate ca incidente izolate sau ca o încercare de a atrage cât mai multe vizualizări, pentru că multe dintre ele nu au putut fi verificate.

O investigație publicată recent de BBC a confirmat că, departe e a fi doar cazuri întâmplătoare, este vorba despre un adevărat fenomen, o întreagă industrie din care se scot bani mulți din vânzarea imaginilor cu turiști surprinși în ipostaze intime.

După 18 luni de documentare, jurnaliștii britanici au reușit să demonstreze existența unei rețele care instala camere video în hoteluri din China și transmitea imaginile către platforme cu conţinut pentru adulţi  accesibile pe bază de abonament. Reporterii au găsit un sistem bine organizat, cu persoane care montau camerele, administratori care vindeau accesul la imagini și mii de utilizatori dispuși să plătească pentru a urmări turiști filmați fără știrea lor.

Cum a pornit ancheta

Investigația jurnalistică a pornit de la povestea unui bărbat din Hong Kong, prezentat sub pseudonimul Eric.

În 2023, acesta naviga pe un canal de Telegram pe care îl folosea frecvent pentru conținut destinat adulților, când, la unul dintre filmulţe, pur şi simplu a încremenit: personajele principale ale materialului video erau chiar el şi iubita sa, făcând sex într-o cameră de hotel.

Imaginile fuseseră înregistrate cu trei săptămâni în urmă într-un hotel din Shenzhen, unde cuplu petrecuse o noapte. În camera lor era montată, ilegal, evedent, o cameră care a înregistrat momentele fierbinţi, puse la dispoziţia amatorilor de conţinut de adulţi pe un canal special de Telegram. contracost.

Eric a mărturisit că el însuşi urmărea încă din adolescență astfel de filmări, atras de faptul că persoanele surprinse în imagini nu știau că sunt înregistrate.

„M-a atras faptul că oamenii nu știu că sunt filmați. Cred că pornografia tradițională pare foarte regizată, foarte falsă”, le-a spus el jurnaliștilor.

De când a descoperit videoclipul în care apare alături de iubita sa, şi-a schimbat însă păreea şi spune că nu mai urmărește astfel de materiale. Mai mult, el și partenera sa, pe care jurnaliştii o numesc Emily, evită hotelurile ori de câte ori pot și spun că poartă adesea pălării atunci când ies în public, de teamă să nu fie recunoscuți de cei care ar fi putut vedea pe Telegram imaginile cu ei făcând sex.

Peste 180 de camere video în hoteluri din toată China

Pe parcursul investigației, BBC a identificat șase site-uri și aplicații care susțineau că aveau acces la peste 180 de camere video instalate în hoteluri din mai multe orașe din China.

Cum funcționa rețeaua

Jurnaliştii au monitorizat unul dintre aceste site-uri timp de șapte luni şi au constatat că platforma era conectată la 54 de camere ascunse, iar aproximativ jumătate transmiteau imagini în direct în același timp. Majoritatea dispozitivelor erau orientate spre pat, iar utilizatorii puteau urmări transmisiunile live, derula înregistrările sau descărca videoclipurile salvate, după ce plăteau un abonament pe Telegram.

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Unul dintre canalele analizate de BBC avea aproximativ 10.000 de abonați. Pentru aproximativ 450 de yuani pe lună, echivalentul a 65 de dolari, aceștia primeau acces atât la transmisiuni în direct, cât și la o arhivă care conținea peste 6.000 de videoclipuri, unele încă din 2017.

În timpul documentării, reporterii au reușit să găsească una dintre camerele ascunse într-un hotel din Zhengzhou, deşi un detector de camere ascunse, promovat online drept un produs „esențial” pentru cei care frecventează hoteluri, nu semnalase deloc că prezenţa acestora.

Camera de fimat era montată în spatele unei grile de ventilație, alimentată direct de instalația electrică și orientată spre pat. După ce jurnaliștii au dezactivat camera, utilizatorii canalului de Telegram au observat imediat că transmisia dispăruse.

Cameră ascunsă în ventilator. FOTO: captură BBC
Cameră ascunsă în ventilator. FOTO: captură BBC

 „Zhonghua a dispărut!”, a scris unul dintre abonați.

„Ce păcat, camera aia avea cel mai bun sunet!”, i-a răspuns administratorul canalului, cunoscut sub pseudonimul AKA.

Câteva ore mai târziu, același administrator anunța că o altă cameră instalată într-un hotel diferit fusese deja pusă în funcțiune.

Investigația BBC arată că în spatele acestor canale se află o structură bine organizată.

Reporterii au identificat aproximativ 12 intermediari care vindeau abonamente și discutau cu clienții, însă conversațiile purtate pe Telegram arătau că aceștia lucrau pentru persoane aflate mai sus în rețea, denumite chiar de ei „proprietarii camerelor”. Unul dintre aceștia, cunoscut sub numele „Brother Chun”, a negat că ar coordona activitatea atunci când a fost contactat de BBC.

Pe baza numărului de abonați și a taxelor încasate, jurnaliștii estimează că un singur administrator a obținut venituri de cel puțin 163.200 de yuani, aproximativ 22.000 de dolari, în mai puțin de un an.

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Conturile de pe Telegram au fost şterse

În 2025, autoritățile chineze au obligat hotelurile să verifice periodic camerele pentru depistarea dispozitivelor de supraveghere ascunse. Cu toate acestea, platformele investigate au continuat să funcționeze și după introducerea noilor reguli, lucru demonstrat de uşurinţa cu care reporterii sub acoperire au reuşit să cumpere accesul la o cameră ascunsă din Huaqiangbei.

Blue Li, reprezentanta organizației RainLily din Hong Kong, care sprijină victimele în eliminarea imaginilor intime distribuite fără acordul lor, spune că numărul solicitărilor primite este în continuă creștere și că platformele online reacționează greu la astfel de sesizări.

„Credem că firmele de tehnologie împărtășesc această responsabilitate uriașă de a adresa aceste probleme. Aceste companii nu sunt platforme neutre; politicile lor influențează modul în care conținutul urmează să fie răspândit”, a declarat aceasta pentru BBC.

BBC a solicitat un punct de vedere și companiei Telegram. După publicarea concluziilor investigației, reprezentanții platformei au transmis că distribuirea imaginilor intime realizate fără consimțământ este interzisă prin regulile de utilizare și că sunt eliminate zilnic milioane de materiale care încalcă aceste politici.

La scurt timp după ce reporterii au contactat persoanele identificate în anchetă, conturile de Telegram folosite pentru promovarea acestor transmisiuni au fost șterse.

Cu toate acestea, la data publicării investigației, una dintre platformele prin care se vindea accesul la camerele video din hoteluri continua să funcționeze.

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