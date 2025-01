Un avocat din București și-a filmat pe ascuns două foste iubite în ipostaze intime. A scăpat de executarea pedepsei

Un avocat din Baroul București a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru violarea vieții private, după ce și-a spionat și filmat pe ascuns două foste iubite. Deși a fost găsit vinovat, avocatul nu va executa pedeapsa cu închisoarea și își va putea continua activitatea în barou fără restricții, conform știrileprotv.ro.

Avocatul, în vârstă de 30 de ani, a fost prins acum doi ani în timp ce își filma pe ascuns fosta iubită în apartamentul acesteia. S-a urcat pe acoperișul blocului și a surprins-o prin fereastra băii de 11 ori, în timp ce era complet dezbrăcată. Martorii l-au observat și au alertat poliția. În timpul anchetei, acesta a declarat că trecea printr-o perioadă dificilă.

Apărătorul său a susținut la proces că „nu a fost nimic premeditat, nu a dorit să facă rău nimănui, a fost un gest intempestiv. (...) A înţeles că pe viitor ar putea exista posibilitatea să obţină mai mult de la acestea, în situaţia în care ar divorţa de soţia sa, şi pentru a nu face rău, a vrut să vadă dacă aceste părţi-civile au o relaţie serioasă”. Informațiile au fost incluse în dosarul de instanță.

Ulterior, polițiștii au descoperit că avocatul o spionase și pe o altă fostă parteneră, fiica unui demnitar, surprinzând-o în ipostaze intime alături de un bărbat. Tatăl victimei spune: „ea locuiește la etajul 1 și a urcat pe niște tomberoane. Și de acolo a filmat-o cu o cameră digitală pusă pe un telescop. A găsit poliția filmarea când i-au luat aparatul la prima faptă și când au reconstituit imaginile au găsit-o pe fiica mea. Au identificat-o după o vreme. Ea nu știa de chestiunea asta”.

Condamnat inițial de Curtea de Apel București și ulterior de Înalta Curte de Casație, avocatul a primit o pedeapsă de o lună și 30 de zile de închisoare. Avocatul nu va ajunge însă în spatele gratiilor pentru că ambele instanțe i-au suspendat executarea pedepsei. Și, deși a fost condamnat definitiv, legea nu impune excluderea sa din Barou, întrucât pedeapsa primită nu depășește un an de închisoare.

Avocatul a fost obligat să le plătească despăgubiri morale de 13.000 de lei celor două foste partenere. În plus, trebuie să presteze 70 de zile de muncă în folosul comunității și nu are voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de victime timp de un an.