Video Super-iahtul unui oligarh apropiat lui Putin a fost lăsat de SUA și Iran să treacă prin Strâmtoarea Ormuz

Un super-iaht legat de numele lui Alexei Mordașov, un miliardar rus aflat sub sancțiuni internaționale, a reușit să treacă sâmbătă prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit datelor de monitorizare a traficului maritim, ciuda restricțiilor severe impuse în zonă în ultimele luni, relatează Reuters.

Ambarcațiunea numită „Nord” - un iaht de 142 de metri, evaluat la peste 500 de milioane de dolari - a părăsit a plecat din Dubai vineri după-amiază, a traversat strâmtoarea în dimineața zilei de sâmbătă și a ajuns în Muscat duminică, arată platforma MarineTraffic.

Trecere neobișnuită printr-o rută aproape blocată

Nu este clar în ce condiții a obținut super-iahtul permisiunea de a folosi această cale maritimă. De la sfârșitul lunii februarie, Iranul a restricționat drastic traficul prin Strâmtoarea Ormuz, strâmtoare prin care trece în mod normal aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel global.

În prezent, doar câteva nave comerciale reușesc să tranziteze zilnic zona, o fracțiune din cele 125–140 de treceri obișnuite înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie. Ca răspuns, Statele Unite au instituit un blocaj asupra porturilor iraniene.

Un reprezentant al lui Mordașov a refuzat să comenteze situația, precizează Reuters.

Moscova și Teheranul au relații tot mai strânse

Rusia si Iranul au consolidat cooperarea în ultimii ani, inclusiv printr-un tratat semnat în 2025 care întărește colaborarea în domeniul securității și al schimbului de informații.

Luni, 27 aprilie, ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a sosit în Rusia pentru discuții cu președintele Vladimir Putin, după întâlniri cu mediatori din Pakistan și Oman.

Cine controlează iahtul „Nord”

Deși Alexei Mordașov nu figurează oficial ca proprietar, datele maritime și documentele corporative rusești din 2025 arată că nava era înregistrată în 2022 pe numele unei companii deținute de soția sa.

Compania este înregistrată în orașul rus Cioropoveț, același în care se află și sediul producătorului de oțel Severstal, controlat de Mordașov.

„Nord” este considerat unul dintre cele mai mari iahturi existente, fiind dotat cu 20 de cabine, piscină, heliport și chiar un mini-submarin, potrivit publicației de specialitate Superyacht Times.