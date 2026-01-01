Chelsea s-a despărțit de antrenorul Enzo Maresca. Italianul a rezistat 18 luni pe banca londonezilor

Enzo Maresca, 45 de ani, nu mai este antrenorul lui Chelsea, formație aflată pe locul 5 în Anglia, la 15 puncte de liderul Arsenal, după 19 etape.

Este sfârșitul unei relații de 18 luni, perioadă în care trupa britanică a câștigat Conference League League și Cupa Mondială a Cluburilor.

Ruptura a fost oficializată într-un comunicat emis la ora 14:15, ora României, care se referă la o separare convenită de comun acord.

„Cu obiective importante încă de atins în patru competiții, inclusiv calificarea pentru Liga Campionilor din sezonul viitor, Enzo și clubul cred că o schimbare va oferi echipei cea mai bună șansă de a readuce sezonul pe drumul cel bun”, se arată în comunicatul emis de Chelsea.

Situația s-a înrăutățit rapid după egalul de marți, scor 2-2, cu Bournemouth, meci în urma căruia Maresca a avut o altă confruntare aprigă cu clubul. Chelsea, care joacă duminică împotriva lui City în deplasare, va numi un înlocuitor în zilele următoare: favoritul este Liam Rosenoir, managerul lui Strasbourg (clubul înfrățit), dar se pare că printre candidați se numără și alt italian, Francesco Farioli, în prezent managerul lui Porto, numit după eșecul avut la Ajax Amsterdam.