Google a lansat noul model de inteligență artificială Gemini 3, în competiţia cu OpenAI

Google a prezentat marţi noul său model de inteligenţă artificială, Gemini 3, într-o mişcare menită să accelereze cursa cu OpenAI, creatorul ChatGPT, transmite CNBC.

Noul model promite răspunsuri mai precise şi mai nuanţate la întrebări complexe, cu mai puţină nevoie de clarificări din partea utilizatorului, a declarat CEO-ul Alphabet, Sundar Pichai.

Gemini 3 va fi integrat în aplicaţia Gemini, în funcţiile de căutare AI Mode şi AI Overviews, precum şi în produsele enterprise. Lansarea începe marţi pentru un grup restrâns de abonaţi, urmând să fie extinsă în săptămânile următoare, potrivit News.

Anunţul vine la doar opt luni după Gemini 2.5 şi la nici un an de la Gemini 2.0, în timp ce OpenAI a lansat GPT-5 în luna august. Pichai a subliniat că evoluţia AI în ultimii doi ani ”a trecut de la a citi text şi imagini la a citi contextul din jur”.

Google spune că Gemini 3 este conceput pentru a înţelege mai bine intenţia utilizatorului şi pentru a oferi insight autentic, evitând formulările standard şi răspunsurile prea flatante. Modelele AI existente vor fi păstrate pentru sarcini simple.

Ecosistemul Google AI continuă să crească: aplicaţia Gemini are 650 de milioane de utilizatori activi lunar, iar AI Overviews este folosit de 2 miliarde de utilizatori. OpenAI a raportat în august 700 de milioane de utilizatori săptămânali pentru ChatGPT.

Pe fondul competiţiei acerbe din sector, giganţii tehnologici – Alphabet, Meta, Microsoft şi Amazon – au crescut semnificativ bugetele pentru infrastructura AI, estimând cheltuieli totale de peste 380 de miliarde de dolari în acest an.

Google a mai anunţat şi o platformă nouă pentru dezvoltatori, numită Google Antigravity, care permite programarea la nivel orientat pe sarcini. Gemini 3 include şi capacităţi avansate de ”vibe coding”, un trend emergent unde codul este generat integral prin comenzi textuale.

Noul model poate crea interfeţe generative, prezentând informaţia sub formă de ”magazin digital” cu imagini, tabele şi elemente interactive. În modul AI Mode, abonaţii vor putea genera simulări fizice, calculatoare de credite sau pagini vizuale personalizate.

Companiile vor putea accesa Gemini 3 prin Vertex AI, pentru aplicaţii precum automatizarea proceselor de onboarding, analiza video cu acurateţe crescută, optimizarea liniilor de producţie şi gestionarea achiziţiilor.