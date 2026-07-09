Cel puțin 14 morţi şi 78 de răniţi în Iran, în urma atacurilor SUA. Legăturile feroviare, suspendate către orașul Mashhad, unde este înhumat Khamenei

Cel puţin 14 persoane au fost ucise, iar alte 78 au fost rănite miercuri şi joi, 8 și 9 iulie, în atacuri americane în Iran, potrivit unui prim bilanţ, anunţă joi Ministerul iranian al Sănătăţii, relatează AFP.

"În timp ce armistiţiul era în vigoare, Statele Unite au atacat cinci provincii iraniene" miercuri şi joi, precizează pe X un reprezentant al serviciului de relaţii publice al Ministerului Sănătăţii, Hossein Kermanpour.

Aceste atacuri "s-au soldat până în prezent cu 14 martiri şi 78 de răniţi", dintre care 47 au fost spitalizaţi, anunţă el, scrie News.

Armata americană a anunţat miercuri că a atins 90 de "ţinte militare" în Iran, în ultima serie de atacuri, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană.

"Statele Unite au încheiat o nouă serie de atacuri împotriva Iranului, la 8 iulie, cu scopul de a degrada şi mai mult capacitatea Iranului de a ataca transportul maritim comercial şi marinari nevinovaţi civili în Strâmtoarea Ormuz", a anunţat pe X Comandamentul Central Militar american (CENTCOM).

Escaladare

Iranul a anunţat după aceea, într-un comunicat difuzat de televiziune oficială, că a ripostat prin atacuri cu dronă şi rachetă împotriva unor "infrastructuri şi instalaţii" ale unor baze americane în Kuwait şi Bahrain.

Teheranul a ameninţat să extindă aceste riposte şi la alte baze din Orientul Mijlociu, în cazul unor noi atacuri ale Statelor Unite.

În urma imputării Iranului a unor atacuri asupra unor nave comerciale la Strâmtoarea Ormuz, au apărut noi tensiuni între Teheran şi Washington.

Această escaladare pune în discuţie armistiţiul de la 17 iunie.

Această nouă serie de atacuri a suspendat legăturile feroviare între Teheran şi Mashhad (nord-est) - unde urmează să aibă loc joi înhumarea fostului ayatollah Ali Khamenei.

Ele sunt totodată o cale strategică în schimburile comerciale ale Iranului cu China, una dintre principalii săi parteneri.

Umbrirea funeraliilor lui Khamenei

Gardienii Revoluţiei au acuzat Statele Unite de faptul că au vizat "două poduri în provinciile de est care asigură legături către Mashhad, cu scopul de a umbri" funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei, asasinat la 28 februarie, la vârsta de 86 de ani, într-un atac aerian în prima zi a Războiului din Iran, lansat de către Statele Unite şi Israel.

Rămăşiţele ayatollahului au sosit - după şase zile de pelerinaj în mai multe oraşe din Iran şi Irak - la Mashhad, la bordul unui avion, a anunţat agenţia oficială iraniană de presă Irna.

Ele urmau să fie înhumate în Mausoleul Reza, cel mai important lăcaş de cult din Iran.

Milioane de persoane sunt aşteptate la faţa locului, potrivit autorităţilor.

Ceremoniile urmau să înceapă la ora locală 14.00 (13.30, ora României), după ce au fost amânate din cauza unei întârzieri în transferul rămăşiţelor din Irak.

Toată noaptea de miercuri spre joi şi în orele de dinaintea funeraliilor, credincioşi aşteptau cu răbdare pe străzile Mashhad.

Unii agitau portrete uriaşe ale lui Ali Khamenei, iar alţii, adunaţi în grupuri, recitau în cor cânturi religioase.

O banderolă uriaşă, desfăşurată pe faţada unui imobil proclama "Îl vom ucide pe Trump".

Altă banderolă promitea o recompensă de 100 de milioane de dolari în schimbul morţii lui Donald Trump.